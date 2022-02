Pandémie de la COVID-19 - Le point sur la situation et plusieurs recommandations d'experts publiées aujourd'hui

QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le directeur national de la santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, a fait le point aujourd'hui sur le contexte actuel de la pandémie au Québec. Les données les plus récentes sur la situation ont notamment été présentées.

Précisions sur le port du masque dans les sports

Le docteur Boileau a entre autres apporté des précisions quant au port du masque dans les sports scolaires et civils.

Pour tous les sports scolaires et parascolaires, le port du masque est requis en tout temps, pour tous les âges, en cohérence avec les directives actuelles en vigueur dans les milieux scolaires.





Pour les sports civils, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire seulement pour les personnes de 10 ans et plus, comme c'est le cas dans tous les lieux publics.

La recommandation de la Santé publique demeure de porter le masque de procédure autant que possible lors de la pratique de sports afin de limiter les risques de propagation du virus.

Nouvelles recommandations du CIQ et du CINQ

Plusieurs avis et mises à jour de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ont été publiés aujourd'hui. Ces avis sont produits à la demande de la Santé publique.

Rappelons que l'approche de la Santé publique est fondée sur l'avis des experts et la gestion du risque. Les décisions qui sont prises sont en cohérence avec l'ensemble des données disponibles. Certaines mesures seront donc adaptées en fonction du contexte actuel et de l'évolution des connaissances scientifiques.

Les récentes publications et recommandations portent sur les mesures de prévention, de contrôle et de gestion des éclosions dans les milieux de soins, incluant la gestion des travailleurs de la santé, la durée de contagiosité dans les milieux de soins ainsi que la vaccination chez certaines clientèles (p. ex. : enfants de 5 à 11 ans).

Prévention et gestion dans les milieux de soins

Le Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) a formulé des lignes directrices résumant les actions à poser en présence d'un cas unique de COVID-19, que ce soit un usager ou un travailleur de la santé, et de ses contacts pour prévenir une éclosion ou en présence d'une éclosion dans un milieu de soins. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) mettra de l'avant cette recommandation.

Ainsi,

un usager qui a fait un épisode de COVID-19 (confirmé par un test TAAN) à partir du 20 décembre 2021 est considéré comme protégé et ne sera pas mis en isolement préventif, ni dépisté, advenant une nouvelle exposition ou l'apparition de symptômes compatibles avec la COVID-19.

De même, un travailleur de la santé qui a fait un épisode de COVID-19 (confirmé par un test TAAN) à partir du 20 décembre 2021 est considéré comme protégé et ne sera pas retiré du travail, ni dépisté, advenant une nouvelle exposition ou l'apparition de symptômes compatibles avec la COVID-19.

Le MSSS appliquera également ces recommandations du CINQ :

le retrait des dépistages pour un usager ou un travailleur de la santé qui est considéré comme un contact élargi à la suite d'une exposition en milieu de soins avec un cas confirmé de COVID-19 (dont la source d'acquisition est connue);





la diminution du nombre de dépistages pour les usagers et les travailleurs de la santé qui sont des contacts élargis à la suite d'une éclosion de source connue en milieu de soins. Un dépistage au jour 0 est recommandé;





la diminution des dépistages pour les usagers et les travailleurs de la santé qui sont des contacts élargis à la suite d'une éclosion de source inconnue en milieu de soins.

Durée de contagiosité dans les milieux de soins

Comme mentionné dans l'avis du CINQ, il est possible, en situation de rupture de service, que la durée d'isolement soit revue et encadrée par des directives ministérielles selon une approche de gestion du risque. La santé publique rappelle que la décision de réduire la période d'isolement pour certains travailleurs de la santé positifs ou exposés à la COVID-19 tient compte de nombreux facteurs, comme le type d'exposition, les résultats d'analyse de laboratoire ainsi que le statut vaccinal du travailleur. Pour réduire la période d'isolement des travailleurs, plusieurs mesures, notamment en prévention et en contrôle des infections, doivent être strictement respectées. Il en est de même pour l'ensemble de la population. Selon la situation de chacun, plusieurs conditions doivent être respectées avant de lever l'isolement.

Enfants de 5 à 11 ans avec immunodépression

Comme le recommande le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ), les jeunes âgés de 5 à 11 ans vivant avec une immunodépression ainsi que les personnes dialysées devraient recevoir une troisième dose de vaccin en série primaire. Un intervalle minimal de quatre semaines ou plus après la deuxième dose devrait être respecté avant l'administration de la troisième dose.

Liens connexes :

Pour consulter les mises à jour de l'INSPQ : www.inspq.qc.ca/

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]