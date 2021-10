Pandémie de la COVID-19 - Le passeport vaccinal obligatoire pour accéder aux établissements de santé et aux milieux de vie à partir du 15 octobre

QUÉBEC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux rappelle que malgré le report de la date butoir pour la vaccination obligatoire des intervenants de la santé et des services sociaux, à compter du 15 octobre 2021, le passeport vaccinal sera obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus, notamment les visiteurs et les personnes proches aidantes, voulant accéder aux établissements de santé et de services sociaux (centres hospitaliers, CLSC, centres de réadaptation, etc.), aux centres d'hébergement et de soins de longue durée, aux ressources intermédiaires et de type familial, et aux résidences privées pour aînés.

Toutefois, certaines exceptions s'appliquent pour :

les usagers qui se présentent pour recevoir des services de santé et des services sociaux;

une personne qui accompagne un enfant de moins de 14 ans, une personne qui accouche ou une personne inapte à consentir aux soins requis par son état de santé;

le visiteur d'un proche en fin de vie;

un parent ou un tuteur d'un enfant hébergé en centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de même que pour toute personne ayant un droit de visite ordonné par une décision rendue par la Cour du Québec;

une personne qui en accompagne une autre qui, en raison de son état de santé ou à des fins de sécurité, requiert une assistance qui ne peut lui être fournie par le milieu;

un agent de la paix ou un pompier qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit se rendre dans un milieu visé;

les employés du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, les employés des CHSLD privés et privés conventionnés, es employés des ressources intermédiaires et de type familiale, les employés des résidences privés pour aînés et les personnes rémunérées dont le lieu de travail principal est une installation du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

Rappelons que la date butoir pour la vaccination obligatoire des intervenants de la santé et des services sociaux est repoussée au 15 novembre. Ce report permettra d'atténuer les conséquences sur la continuité des services à court terme, alors que le réseau de la santé et des services sociaux est sous pression actuellement.

Il est important de continuer à respecter les mesures sanitaires en vigueur dans les lieux visités. Le lavage des mains, le port du masque et la distanciation sociale sont toujours de mise.

Pour en savoir davantage sur le passeport vaccinal ou pour télécharger votre preuve vaccinale, consulter la page Québec.ca/passeportvaccinal.

