Pandémie de la COVID-19 - Le ministre Christian Dubé s'est rendu en Beauce pour faire le point sur la situation critique en Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la situation épidémiologique demeure très préoccupante en Chaudière-Appalaches, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a rappelé l'importance de se faire dépister et de se faire vacciner lors de sa visite des installations du Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS).

La troisième vague a des impacts importants sur les capacités hospitalières de la région. En raison notamment de l'ouverture de l'unité d'hospitalisation COVID-19 à l'Hôpital de Saint-Georges, le délestage de certains services de cliniques externes est nécessaire pour aller y récupérer des ressources humaines qui offriront les soins dans l'unité COVID. En conséquence, des patients seront pénalisés et ne pourront pas consulter certains médecins spécialistes jusqu'à nouvel ordre.

Par ailleurs, pour freiner la propagation du virus, les mesures spéciales d'urgence ont été étendues à l'ensemble du territoire de la Chaudière-Appalaches depuis le 14 avril en soirée.

« La situation épidémiologique de Chaudière-Appalaches est très inquiétante. La transmission du virus est importante depuis quelques semaines, notamment en raison des variants. Pour contenir la propagation, le dépistage et la vaccination sont essentiels. Ce sont nos meilleures armes pour lutter contre le virus avec le respect des mesures sanitaires. L'apport de chacun peut faire une différence. Je tiens par ailleurs à remercier l'ensemble des équipes sur le terrain qui participent à cet effort collectif et qui sont à pied d'œuvre, depuis plusieurs mois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Si vous présentez des symptômes s'apparentant à la COVID‑19, il est recommandé de remplir l'autoévaluation des symptômes,qui déterminera si vous devez passer un test ou non.

Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, il est aussi recommandé de faire un test de dépistage, même si vous n'avez pas de symptômes :

les autorités de santé publique vous ont demandé de faire un test de dépistage;

vous avez eu un contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 jusqu'à 48 heures avant le début de ses symptômes ou, si la personne atteinte n'a pas de symptômes, 48 heures avant qu'elle ait passé son test de dépistage.

Soulignons que l'offre de dépistage répond à la demande et que les résultats sont habituellement disponibles en moins de 48 heures.

Rappelons enfin toute l'importance, pour les gens concernés, de collaborer aux enquêtes épidémiologiques, alors que le traçage est également une mesure essentielle pour limiter la propagation de la COVID-19.

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et les mesures en place : Québec.ca/coronavirus

