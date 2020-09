Pandémie de la COVID-19 - Le ministre Christian Dubé invite à la prudence à la veille du long congé de la Fête du travail

QUÉBEC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fait aujourd'hui le point sur les dernières actions en cours dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, et invite tous les Québécois à la prudence à la veille du long weekend de la Fête du Travail. Il était accompagné pour l'occasion du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, Dr Richard Massé.

Avec la hausse remarquée du nombre de cas confirmés, le ministre Christian Dubé a d'abord invité la population à maintenir les efforts de prévention pour limiter la transmission du virus, notamment quant à la distanciation physique, au port du couvre-visage et aux rassemblements, dans le cadre des activités qui pourraient se dérouler au cours de la fin de semaine

Finalement, le ministre est revenu sur l'intention du gouvernement de diffuser dans les prochains jours le portrait quotidien des cas rapportés dans les écoles du Québec. Il a également abordé les travaux entourant le nouveau système d'alertes régionales, à quatre niveaux. Ce dernier permettra de trouver un juste équilibre entre la protection de la santé de la population et les impacts des mesures sur la société et l'économie. Des discussions sont en cours avec les différents partenaires et acteurs concernés. Ce système d'alerte sera présenté plus en détail mardi prochain, a indiqué le ministre.

« À la veille de ce long weekend, je tiens à rappeler à la population qu'il est crucial de prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger et protéger son entourage. L'augmentation du nombre de cas des derniers jours nous rappelle qu'il suffit d'un léger relâchement pour compromettre tous les efforts faits jusqu'à maintenant. De notre côté, nous travaillons à élaborer un système d'alertes régionales qui guidera nos interventions dans les différentes régions du Québec et que nous vous présenterons mardi prochain. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

