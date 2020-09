Pandémie de la COVID-19 - Le ministre Christian Dubé demande aux Québécois de limiter leurs contacts sociaux

QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, demande la collaboration de tous les Québécois afin de diminuer leurs interactions personnelles et sociales. Les efforts de toute la population sont essentiels pour freiner la propagation du virus dans le présent contexte de forte transmission communautaire. Le ministre annonce également que le secteur de la MRC d'Avignon en Gaspésie passe au palier jaune.

Dès maintenant, la population est invitée à consulter les délais d'attente dans les cliniques de dépistage sans rendez-vous, désormais disponibles au Québec.ca/testsdelais. Les personnes devant se faire dépister pourront ainsi se diriger vers les cliniques qui leur conviennent, en fonction des délais observés et de la proximité avec leur domicile.

La situation actuelle nécessite la responsabilisation et la collaboration de chaque individu. Les personnes étant entrées en contact étroit avec des personnes ayant eu un résultat positif ou présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 doivent s'isoler et aller se faire dépister. Ils font partie des gens qu'il faut tester en priorité. En cas de doute, il est possible de se référer à l'Outil d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19.

Finalement, le ministre a fait un retour sur l'appel lancé mardi auprès des Québécois pour contribuer aux efforts de dépistage et d'enquêtes épidémiologiques. Depuis l'appel à tous, on dénombre plus de 4000 volontaires, formés dans des spécialités pertinentes. Parmi les volontaires, on retrouve entre autres des professionnels de la santé, du personnel administratif et des personnes aptes à effectuer des enquêtes épidémiologiques et du dépistage.

« On doit freiner la vague de contagion. On demande à la population d'éviter les soupers de familles et d'amis, les barbecues, les anniversaires, les mariages, les funérailles; toutes les occasions où on multiplie les contacts. Peu importe le code de couleur de votre région, je demande à tous les Québécois de faire un effort et de limiter leurs contacts. Advenant une détérioration de la situation actuelle, des mesures plus strictes pourraient être envisagées, et c'est ce que nous voulons éviter. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Pour en savoir davantage sur le système d'alertes régionales et d'intervention graduelle : msss.gouv.qc.ca/presse.

Pour consulter la liste des cliniques ainsi que leurs délais d'attente : Québec.ca/testsdélais .

Pour poser sa candidature en vue de participer aux efforts de dépistage et d'enquête épidémiologique : Jecontribuecovid19.gouv.qc.ca .

