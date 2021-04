Pandémie de la COVID-19 - Le ministre Christian Dubé annonce les premiers pôles de vaccination en entreprise

QUÉBEC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est fier d'annoncer les 13 premiers pôles de vaccination en entreprise, répartis au sein de 8 régions administratives, qui ont été désignés afin d'augmenter la capacité de vaccination du Québec et de poursuivre l'opération qui bat son plein.

Pour la première fois au Québec, les entreprises sont mises à contribution pour prêter main-forte à la vaccination de masse. Dans les prochaines semaines, des pôles additionnels s'ajouteront aux pôles dévoilés aujourd'hui. Les efforts se poursuivent afin de doter chaque région d'au moins un pôle de vaccination en entreprise. L'objectif est de vacciner au moins 500 000 Québécois grâce à la contribution des entreprises.

Chaque pôle assurera la vaccination des employés de l'entreprise responsable de sa mise en place et de ses partenaires, les employés des entreprises situées à proximité ainsi que leurs familles respectives. La population aura également accès à la vaccination dans ces pôles. Chaque pôle de vaccination en entreprise s'engage à vacciner de 15 000 à 25 000 personnes, du mois de mai au mois d'août.

Plus de 450 entreprises ont répondu à l'appel lancé par le ministre. La majorité de ces entreprises ont démontré un intérêt à participer à l'effort collectif en contribuant par le biais de ressources humaines et matérielles.

Au cours des prochaines semaines, des maillages seront effectués entre ces entreprises et les pôles de vaccination identifiés. Toutes les entreprises ayant démontré un intérêt pour participer à la campagne de vaccination seront contactées.

Notons que la population doit éviter de contacter directement les entreprises au cours des prochaines semaines, qui seront consacrées à la préparation de l'opération de vaccination dans ces sites. Il est prévu que la vaccination s'amorce en entreprise au début du mois de mai. Les détails concernant la prise de rendez-vous seront divulgués ultérieurement.

« Je suis très fier de la réponse que nous avons eue de la part d'entreprises québécoises de partout au Québec. Je les remercie pour leur solidarité et leur enthousiasme à joindre nos efforts. Cette initiative, une première au Québec, s'annonce déjà comme un beau succès qui permettra d'accélérer la vaccination auprès de la population générale et d'appuyer les actions du réseau de la santé et des services sociaux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Rappelons que projet est rendu possible grâce à une forte mobilisation du milieu. Mentionnons notamment la contribution de partenaires importants, soit CAE, la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil du patronat du Québec, les Manufacturiers exportateurs du Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et le Conseil canadien du commerce de détail.

Les entreprises qui contribuent à cet effort de vaccination le font gracieusement. Elles doivent par ailleurs s'engager à respecter l'ordre de priorité prévu pour la campagne de vaccination, sans favoriser leurs employés et en ne vaccinant personne en dehors de la période permise selon ces priorités. L'objectif de cette initiative est de prêter main-forte au réseau public en donnant un peu de répit à ses équipes, en vaccinant encore plus rapidement la population générale.

Liste des pôles de vaccination (en date du 8 avril 2021) :

Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO (Montréal et Brossard );

); BRP ( Valcourt );

); CAE (Montréal);

Cascades ( Kingsey Falls );

); Centre de vaccination Rio Tinto Aluminium Saguenay-Lac-St-Jean;

Industrie Côte-Nord (en collaboration avec RioTinto IOC, ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, Aluminerie Alouette et Minerai de fer Québec);

Merck Canada - Novartis Canada et autres partenaires de l'industrie pharmaceutique (Montréal);

et autres partenaires de l'industrie pharmaceutique (Montréal); Pôle de la coopération Desjardins et ses partenaires du grand Lévis;

Pratt & Whitney Canada ( Longueuil );

( ); Produits forestiers Résolu & Cégep de Saint-Félicien - Haut-Lac-Saint-Jean (Saint-Félicien)

Société des alcools du Québec (Montréal);

YUL (Aéroports de Montréal - Bombardier - Air Canada);

CEZinc - Glencore - Collège de Valleyfield - Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands ( Salaberry-de-Valleyfield ).

