Pandémie de la COVID-19 - Le ministère de la Santé et des Services sociaux fait le point sur les démarches permettant de devancer les deuxièmes doses de vaccin

QUÉBEC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des efforts amorcés il y a quelques jours pour permettre aux citoyens de recevoir plus rapidement leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à faire le point sur la situation, trois jours après le début du processus. Jusqu'à présent, de nombreux Québécois de 70 ans et plus ont pu faire devancer leur seconde dose, et les autres groupes d'âge pourront le faire graduellement au cours des prochains jours.

Malgré quelques ajustements nécessaires, le système de prise de rendez-vous fonctionne bien. Il réussit en effet très bien à reconnaître les personnes inscrites, de même que la nature du vaccin reçu lors du premier rendez-vous. Soulignons que le vaccin reçu lors du second rendez-vous sera le même qu'à la première dose, hormis pour celui d'Astra Zeneca qui, comme cela a déjà été mentionné, pourrait être interchangeable avec un vaccin à ARN si la personne le souhaite.

Certaines personnes ont toutefois eu quelques difficultés sur Clic Santé et n'ont pu devancer leur rendez-vous. Cela est probablement dû à une disparité dans les renseignements personnels ou des informations manquantes lors de la prise de rendez-vous de la première dose. Des plages horaires sont disponibles en quantité suffisante pour tous.

Les personnes qui continuent d'éprouver des difficultés peuvent pour leur part demander à un proche de les aider. Elles peuvent aussi se rendre, si elles le désirent, à une clinique sans rendez-vous pour corriger ces renseignements ou pour recevoir la seconde dose, si le vaccin reçu lors de la première dose est disponible. L'offre de service de clinique sans rendez-vous sera d'ailleurs élargie pour rendre ce type de clinique accessible dans chaque région. L'autre possibilité est de conserver sa date de rendez-vous initiale.

Malgré le calendrier de devancement de deuxième dose annoncé, il est toujours possible pour les personnes des groupes d'âge précédents de devancer leur rendez-vous.

Rappelons que l'objectif du Québec pour la première dose était de vacciner le plus de Québécois le plus rapidement possible. Les défis des derniers jours sont notamment liés au fait que les équipes de vaccination ne se sont pas arrêtées à des détails administratifs, mais se sont concentrées en priorité sur la vaccination.

Faits saillants :

Comme il est recommandé que la deuxième dose soit du même vaccin que celui administré en première dose, le devancement de l'administration de la deuxième est tributaire des arrivages de vaccin :

Pour l'instant, la majorité des doses disponibles pour permettre le devancement sont des doses du vaccin Pfizer.

En fonction des disponibilités dans les régions, des plages de vaccin AstraZeneca et Moderna peuvent également être offertes.

Notons que les personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin AstraZeneca ou Moderna dans une pharmacie sont invitées à communiquer avec cette dernière.

Lorsque le Québec aura les confirmations de livraisons supplémentaires pour le vaccin Moderna, des détails seront transmis afin que les personnes concernées puissent devancer leur rendez-vous.

Rappelons que le devancement de la seconde dose n'est en rien une étape obligatoire, mais qu'elle vise à réduire les délais pour atteindre plus rapidement l'immunisation collective ciblée pour la fin de l'été, soit 75 % des personnes de 12 ans et plus. Les personnes qui le désirent peuvent conserver leur date de rendez-vous initiale.

Pour procéder au devancement du rendez-vous, consulter Québec.ca/coronavirus.

Pour en savoir plus sur les cliniques sans rendez-vous ou pour en trouver une dans sa région, consulter le https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/deuxieme-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19#c98403.

