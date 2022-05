Pandémie de la COVID-19 - Le médicament Evusheld(MC) est désormais disponible

QUÉBEC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que les premières doses d'EvusheldMC attribuées au Québec par le gouvernement fédéral sont désormais accessibles. En effet, le Québec a reçu 6 465 doses, et d'autres livraisons sont attendues dans les prochaines semaines.

Ce médicament contre la COVID-19, de type anticorps monoclonal, est administré par des injections intramusculaires dans chaque fesse. Utilisé en prévention, il pourra potentiellement être utile chez des personnes qui ont un problème de santé qui fait en sorte qu'elles ne développent pas suffisamment d'anticorps malgré le recours aux vaccins, notamment les personnes sévèrement immunosupprimées. Il importe de préciser qu'EvusheldMC est utilisé pour éviter qu'une personne contracte la COVID-19 et non pour la traiter une fois qu'elle a contracté la maladie, à l'instar du PaxlovidMC.

Les médecins, pharmaciens et infirmières praticiennes spécialisées peuvent prescrire EvusheldMC. Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et les pharmacies communautaires peuvent commander le médicament dès aujourd'hui.

« Avec l'ajout d'EvusheldMC à notre arsenal de lutte contre la COVID-19, nous élargissons nos moyens de mieux outiller les Québécois. Un tel médicament vient répondre à un besoin précis de certaines clientèles vulnérables, tout particulièrement chez nos personnes sévèrement immunosupprimées. Nous avons à cœur d'en faciliter l'accès, notamment avec la collaboration de nos médecins, pharmaciens et infirmières. La pandémie n'a malheureusement pas dit son dernier mot, mais nous sommes de mieux en mieux équipés pour l'affronter, en faisant appel à l'expertise diversifiée de nos professionnels de la santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Evusheld MC sera offert sans frais aux personnes dont la condition de santé correspond aux critères d'utilisation définis dans la recommandation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, publiée le 28 avril dernier.

Ce médicament devrait offrir une protection pendant six mois ou plus.

Soulignons notamment que les 1 900 pharmacies communautaires pourront identifier les patients et évaluer la pertinence de prescrire le produit. Une infirmière en pharmacie, lorsque disponible, pourra administrer le médicament. Une prise de rendez-vous en pharmacie pourrait être requise. L'administration pourra également s'effectuer en clinique médicale ou en établissement de santé (p. ex. : CLSC ou clinique externe).

De l'information sur les critères d'utilisation d'EvusheldMC est disponible sur Québec.ca. Nous invitons particulièrement les personnes immunosupprimées à consulter ces critères et à en discuter avec un professionnel de la santé pour déterminer la pertinence du recours à EvusheldMC en fonction de leur condition de santé.

