Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement présente le bilan de la journée et invite la population à demeurer vigilante

QUÉBEC, le 12 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 554 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 12 846. Durant cette même période, 39 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 328, tandis que 46 nouvelles hospitalisations sont dénombrées, pour un cumulatif de 824. Parmi celles-ci, on enregistre une augmentation de 6 personnes qui se trouvent aux soins intensifs, pour un total de 217.

Une invitation à maintenir les mesures de distanciation et à demeurer optimiste

Malgré les nouveaux décès enregistrés, le gouvernement du Québec se montre encouragé devant l'évolution contrôlée de la propagation du virus, de même que le nombre de nouvelles hospitalisations et admissions aux soins intensifs. Ces données indiquent que les efforts déployés par les Québécoises et les Québécois entraînent les effets escomptés, mais, surtout, qu'ils doivent être maintenus sans relâche.

En cette fête de Pâques, rappelons qu'aucun rassemblement physique, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, n'est permis. Ce principe est le même pour toutes les personnes, peu importe leur religion.

Vérification de tous les CHSLD privés non conventionnés

Au cours des prochains jours et conformément à ce qu'a annoncé le premier ministre, des équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux feront des vérifications de la situation qui prévaut dans les 40 centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés non conventionnés au Québec. Tous les efforts sont actuellement déployés afin de protéger les personnes aînées et d'éviter des situations tragiques comme celle observée au CHSLD privé non conventionné Herron.

Par ailleurs, le ministère continue de suivre de façon très serrée la situation qui prévaut dans l'ensemble des CHSLD et dans les résidences privées pour aînés sur le territoire. Des ressources additionnelles continuent d'être déployées et tout est mis en œuvre afin de prévenir de nouvelles éclosions.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important, notamment :

de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant vingt secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur;

de se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau et à du savon;

de conserver une distance de deux mètres avec les autres personnes;

d'éviter tout rassemblement;

de rester chez soi, sauf en cas de nécessité.

En cas d'apparition de symptômes :

s'isoler;

tousser à l'intérieur de son coude;

jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et se laver les mains par la suite;

consulter le Guide autosoins ou appeler la ligne 1 877 644-4545 pour connaître les mesures à prendre.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur la COVID-19, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne info coronavirus, selon l'indicatif régional de résidence :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux :

https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

