Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec et l'agglomération de Montréal annoncent que la Croix-Rouge offre 150 places pour les personnes en situation d'itinérance positives à la COVID-19

QUÉBEC, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que la Croix-Rouge annoncent l'ouverture d'un nouveau site pour héberger les personnes en situation d'itinérance qui sont testées positives à la COVID-19 et qui ne nécessitent pas de soins hospitaliers.

Le site sera situé au Stade de soccer de Montréal et disposera à terme de 150 places, réparties en unités individuelles qui respectent les consignes sanitaires de santé publique. Les places seront disponibles de façon progressive au cours des prochains jours.

Ce projet vise à combler les besoins accrus d'isolement des personnes en situation d'itinérance positives à la COVID-19 en raison des nombreuses éclosions et est complémentaire à l'offre de service déjà disponible à l'ancien Hôpital Royal-Victoria. Il s'insère dans une trajectoire COVID-19 existante qui implique le réseau de la santé montréalais, en collaboration avec de nombreux acteurs institutionnels et communautaires et, ici, soutenu par la Croix-Rouge. Ces places s'ajoutent d'ailleurs à celles annoncées le 20 janvier au Centre Pierre-Charbonneau. La métropole pourra donc compter sur plus de 250 nouvelles places pour répondre aux besoins.

Citations :

« Le bien-être et la sécurité des personnes en situation d'itinérance sont parmi mes plus grandes préoccupations, surtout dans le contexte difficile que nous traversons à l'heure actuelle. Je veux m'assurer que personne n'ait à passer la nuit dehors au cours des semaines à venir, au plus dur de l'hiver. Je me réjouis que la Croix-Rouge et ses partenaires aient pu en venir à cette solution qui vient répondre aux besoins urgents des personnes vulnérables de la métropole. Cet effort de solidarité est un devoir collectif auquel nous devons tous prendre part. Je salue également l'apport de mon collègue Ian Lafrenière, qui s'implique activement dans les actions de notre gouvernement pour lutter contre l'itinérance.»

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je tiens à remercier les équipes de la Croix-Rouge et l'ensemble de nos autres partenaires dans ce projet, qui sont parvenus à cette solution concertée et rassembleuse, dans un esprit de solidarité remarquable. Je les assure d'ailleurs de mon entière collaboration au cours des prochains jours et des prochaines semaines, afin d'offrir aux personnes en situation d'itinérance les conditions d'hébergement les plus sécuritaires possible, mais également respectueuses de leur intimité. Nous devons tout mettre en œuvre pour fournir un tel soutien à ces personnes, dont la vulnérabilité s'est accrue de manière marquée au cours de la pandémie. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Un des mandats du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal s'inscrit dans une logique de santé urbaine qui vise à servir des clientèles ayant des besoins spécifiques. Dans ce contexte, nous avons annoncé de nombreuses mesures depuis le début de la pandémie et celle-ci s'ajoute à notre offre. Cette initiative permettra de mettre en place le plan d'intervention prévu pour faire face à cette pandémie et assurer un isolement sécuritaire et conforme des personnes en situation d'itinérance testées positives. Ce site permettra d'assurer un contrôle et de protéger la santé des personnes en situation d'itinérance. »

Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

« La COVID-19 est venue fragiliser le réseau en itinérance alors que le travail des organismes communautaires et des intervenant.es sociaux s'est complexifié. Les besoins étaient déjà criants, mais ont été grandement exacerbés par la crise sanitaire. Je tiens à remercier l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de première ligne, qui sont au front depuis le début de la pandémie, pour soutenir et venir en aide aux plus vulnérables de notre société dans des conditions difficiles. La Ville de Montréal continuera de répondre présente, et c'est dans cet esprit de collaboration et de concertation avec le réseau de la santé et la Croix-Rouge que nous avons identifié et soutenu l'installation d'un nouveau site au Stade de soccer de Montréal qui permettra d'héberger en toute sécurité les personnes en situation d'itinérance testées positives à la COVID-19. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« En toute situation, la mission de la Croix-Rouge est de venir en aide aux personnes vulnérables. Il est de notre devoir de soutenir le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour les services offerts aux personnes vivant dans la rue qui sont particulièrement affligées par cette pandémie. Nos équipes seront présentes au centre d'hébergement d'urgence 24 heures sur 24 pour s'assurer du bien-être des bénéficiaires. »

Pascal Mathieu, vice-président, Croix-Rouge canadienne - Québec

