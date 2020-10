Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec annonce un soutien de plus de 263 M$ à la Ville de Montréal pour pallier les impacts financiers de la pandémie

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, sont heureuses d'annoncer qu'une aide financière de 263 470 160 $ sera octroyée à la Ville de Montréal pour pallier les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus associées à la COVID-19.

Ce soutien permettra à la métropole de couvrir directement les dépenses occasionnées par la pandémie, telles que les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations de bâtiments et à l'opération de camps de jour municipaux. Cette aide financière vise également à compenser les pertes de revenus, comme les revenus de permis et des droits sur les mutations immobilières.

De plus, les ministres ont annoncé une aide financière complémentaire de 30 364 000 $ à la Ville de Montréal pour le remplacement de conduites d'eau. Elles ont aussi souligné la fin des travaux d'infrastructures d'eau pour la Ville de Montréal-Ouest. Celle-ci avait bénéficié d'un soutien gouvernemental de 1 020 300 $ pour le renouvellement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales sous les avenues Wolseley et Crestwood.

Lors de la conférence de presse, la ministre Laforest a également rappelé l'importance de la signature de l'Entente Canada-Québec sur le logement de 3,7 G$ pour les différentes régions, et particulièrement pour la Ville de Montréal. Il a notamment été évoqué que l'argent pourra servir à accélérer la rénovation du parc de logements HLM afin de préserver les unités de logement social existantes et à construire de nouveaux logements abordables.

« La Ville de Montréal a été particulièrement touchée par la pandémie dans les derniers mois. Je suis heureuse que nous annoncions plus de 263 M$ pour pallier les impacts financiers de la pandémie ici. C'est plus du quart de l'enveloppe globale destinée à l'ensemble du Québec! J'en profite aussi pour souligner l'importance, notamment pour la Ville de Montréal, de l'entente historique Canada-Québec sur le logement de 3,7 G$. Cette annonce sera elle aussi bénéfique pour tous les citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Depuis le début de la pandémie, je l'ai constaté sur le terrain, les employés et les élus de la Ville de Montréal mettent tous la main à la pâte pour s'assurer que les mesures sanitaires sont mises en place afin de protéger la santé des citoyens de la Métropole. Avec un territoire dense, cela représente un défi important. Maintenant, avec l'aide financière annoncée aujourd'hui, notre gouvernement démontre clairement sa volonté d'appuyer la Ville de Montréal dans les efforts qu'elle déploie. C'est un excellent coup de pouce sur le plan financier, qui permettra à la Ville de Montréal de faire en sorte que les services aux citoyens soient maintenus et que la Ville ait tout en main pour appuyer les mesures sanitaires de la santé publique afin de vaincre la pandémie. Également, l'aide du gouvernement aux sociétés de transport de la région de Montréal permettra de préserver l'accès à des services de transport collectif de qualité au bénéfice de tous les usagers. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, la Ville de Montréal travaille sans relâche pour faire face à une crise sanitaire sans précédent. C'est donc avec bonheur et soulagement que nous accueillons l'aide financière de 263 M$ offerte par le gouvernement du Québec à la Ville de Montréal pour l'aider à pallier les pertes de revenus et les coûts supplémentaires importants que la métropole a dû assumer cette année et qu'elle continue d'assumer alors que la pandémie se poursuit. L'ampleur de la somme démontre bien la compréhension du gouvernement à l'égard des besoins de Montréal dans sa lutte contre la COVID-19 et nous l'en remercions. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

L'aide financière pour l'ensemble des municipalités du Québec est de 800 M$, dont plus de 291 M$ pour la région de Montréal (voir annexe) et 263 M$ pour la Ville de Montréal. Elle découle d'une entente survenue entre les gouvernements du Québec et du Canada en vertu de l' Accord sur la relance sécuritaire . Ainsi, une enveloppe de 2,3 G$ sera mise à la disposition des municipalités et des organismes de transport collectif pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19. Une annonce à cet effet a eu lieu le 25 septembre dernier.

en vertu de l' . Ainsi, une enveloppe de 2,3 G$ sera mise à la disposition des municipalités et des organismes de transport collectif pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19. Une annonce à cet effet a eu lieu le 25 septembre dernier. Pour chaque municipalité, le montant de l'aide a été déterminé selon une approche mixte qui tient compte de deux facteurs, soit du poids démographique et des impacts de la pandémie.

L'aide financière en infrastructures d'eau provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé des investissements conjoints de près de 3,7 G $ sur 10 ans pour améliorer le logement social et abordable au Québec le 6 octobre dernier.

et du Québec ont annoncé des investissements conjoints de près de 3,7 G $ sur 10 ans pour améliorer le logement social et abordable au Québec le 6 octobre dernier. La contribution financière du gouvernement fédéral dans cette Entente se répartit dans trois volets :

Le volet « Priorités du Québec » permettra au Québec de financer des projets en fonction de ses priorités, y compris l'accessibilité, les réparations et la construction de logements abordables.



Le volet « Initiative canadienne de logement communautaire » vise notamment à préserver et à régénérer les logements sociaux conjoints pour lesquels les ententes de financement avec le gouvernement fédéral prennent fin entre le 1 er avril 2019 et le 31 mars 2028.

avril le 31 mars 2028.

Le volet « Allocation canadienne pour le logement » représente une aide directe à la personne qui permettra de bonifier le programme Allocation-logement de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

