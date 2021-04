Pandémie de la COVID-19 - La santé publique a commenté le protocole de tests de qualité de l'air dans les écoles

QUÉBEC, le 2 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à préciser certaines informations en lien avec le protocole de tests de qualité de l'air dans les écoles.

Tout d'abord, en novembre dernier, la Direction générale de santé publique (DGSP) du MSSS a été consultée sur la proposition d'étude sur les taux de CO2 dans les écoles et a commenté cette proposition. La DGSP, et non le ministère de l'Éducation (MEQ), a alors demandé à l'Institut national de la santé publique (INSPQ) de faire certaines recommandations. Plusieurs commentaires de l'INSPQ ont également été retransmis au MEQ concernant le protocole d'évaluation de la qualité de l'air. Les commentaires émis par les experts de la santé publique ont été acceptés et intégrés par le MEQ.

La DGSP du MSSS a également été consultée et a commenté les directives sur la ventilation des établissements scolaires émises en janvier 2021. Tout comme en novembre 2020, les commentaires de la DGSP et des experts de l'INSPQ ont également été intégrés par le MEQ.

Dans un deuxième temps, le MSSS a eu accès aux résultats des tests de qualité de l'air du MEQ dans les écoles et les classes échantillonnées. Certaines de ces données ont été reprises dans le Rapport d'experts rendu public le 9 janvier dernier.

Citation :

« La situation que nous vivons actuellement est exceptionnelle. La santé publique poursuit son mandat de protéger la santé de la population et travaille de concert avec une multitude de ministères, organismes et autres organisations dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. En ce qui a trait au dossier de la qualité de l'air dans les écoles, nous avons aussi collaboré selon notre expertise en continu avec le MEQ. »

Dr Horacio Arruda, Directeur national de la santé publique

