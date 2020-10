Pandémie de la COVID-19 - La ministre Marguerite Blais réunit l'expertise pour mieux prévenir le déconditionnement des aînés

QUÉBEC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce aujourd'hui la mise sur pied d'un comité de travail afin de prévenir le déconditionnement des aînés, auquel participe le docteur David Lussier à titre d'expert conseil. Le docteur Lussier se joindra à ce comité, y apportant son expertise en tant que gériatre au sein de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) et directeur du Centre de promotion de la santé AvantÂge. Ce comité assurera le suivi des actions préventives du déconditionnement chez les aînés mises en œuvre dans le contexte de la pandémie.

Les personnes aînées sont plus à risque de déconditionnement moteur, cognitif et social en raison des mesures de confinement. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a demandé aux établissements de nommer un responsable du plan de déconditionnement. Rappelons que le déconditionnement des aînés fait également partie du plan d'action de la deuxième vague.

Le comité est composé de personnes responsables désignées par les présidents-directeurs généraux des établissements de santé et de services sociaux, provenant des secteurs du soutien à domicile et des milieux de vie.

Le comité se réunira toutes les semaines avec les objectifs suivants :

effectuer le suivi des actions réalisées;

partager les initiatives et les idées innovatrices;

discuter des enjeux liés à l'application des actions préventives du déconditionnement;

partager des pistes de solution pour assurer la pérennité des actions.

« La deuxième vague en cours représente un défi de taille pour les personnes aînées les plus vulnérables, surtout après le confinement du printemps dernier. Le comité qui a été créé a pour but de trouver les meilleures approches pour accompagner ces personnes et les aider à conserver le plus possible leurs capacités. L'expérience et les connaissances du docteur Lussier seront des atouts essentiels à nos équipes dans le cadre de ces travaux, notamment dans l'intégration des connaissances scientifiques de pointe. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« L'inactivité et l'isolement social sont très néfastes pour les aînés, surtout ceux qui sont fragiles, qu'ils habitent à domicile ou dans un milieu de vie pour aînés. Même sur quelques semaines, l'inactivité et l'isolement social peuvent avoir des conséquences qui perdurent à long terme. Certaines personnes ne retrouveront jamais leur état antérieur. Grâce aux travaux de plusieurs chercheurs, dont ceux du Centre de recherche de l'IUGM, nous bénéficions de plusieurs outils afin d'aider les aînés à maintenir une bonne santé physique, cognitive et psychique, même durant cette période difficile que nous traversons. »

Le docteur David Lussier, expert en gériatrie de l'IUGM

Soulignons que dès le 26 avril dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a diffusé des directives visant la prévention du déconditionnement chez les personnes aînées en contexte de pandémie. Ces directives font l'objet de mises à jour selon l'évolution de la situation de pandémie de la COVID-19 au Québec, et bénéficieront des travaux du comité.

