Pandémie de la COVID-19 - La distribution des tests rapides de dépistage élargie à l'ensemble des enfants en service de garde

QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que des tests rapides de dépistage seront fournis au cours des prochains jours, par leur service de garde, à tous les parents d'enfants âgés de plus d'un an.

Il avait été annoncé, le 2 décembre, que des tests rapides de dépistage seraient fournis aux parents d'enfants qui ont développé des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19. Maintenant, une livraison de tests supplémentaires (autotests BTNX) permet d'élargir la distribution et de les offrir à l'ensemble des parents, même si leur enfant ne présente pas de symptômes.

Rappelons que ce sont les services de garde qui doivent se procurer les trousses à l'endroit désigné selon leur région administrative et les distribuer aux parents par la suite. Les services de garde sont invités à consulter la page Web sur le dépistage rapide dans les services de garde pour connaître les modalités s'appliquant à leur région.

Les tests rapides pourront être utilisés par les parents à la maison en cas d'apparition de symptômes. Notons qu'il a également été annoncé que tous les élèves de niveau préscolaire et primaire recevront des tests rapides de dépistage au cours des prochains jours.

Précisons que les tests rapides rendent disponibles des résultats après quelques minutes. Ils peuvent donc rapidement indiquer si une personne symptomatique est infectée. Cependant, ils ont une fiabilité moindre par rapport aux tests habituellement utilisés en laboratoire. Pour cette raison, en cas de résultat positif, les parents doivent se rendre avec l'enfant dans un centre désigné de dépistage de leur région pour faire confirmer ce diagnostic par un test de laboratoire et faire tester les autres membres de la famille.

Faits saillants :

Chaque trousse comprend cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions permettant de les réaliser.

Plusieurs outils d'information et de formation au sujet des tests rapides sont également disponibles.

