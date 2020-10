Pandémie de la COVID-19 - L'ensemble de la région sociosanitaire de la Mauricie-et-Centre-du-Québec passe au palier rouge

QUÉBEC, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui que la Santé publique fait passer de nouveaux secteurs de la région sociosanitaire de la Mauricie-et-Centre-du-Québec au palier d'alerte maximale. Ainsi, l'ensemble de la région sociosanitaire de la Mauricie-et-Centre-du-Québec atteint désormais le palier rouge.

Toutes les MRC de la Mauricie se trouvant au nord de Trois-Rivières sont touchées par ce changement. Les mesures associées à ce changement de zone, comme la fermeture des bars et des restaurants, entreront en vigueur le samedi 24 octobre, dès 00 h 01, soit dans la nuit de vendredi à samedi. Celles concernant le milieu scolaire et sportif entreront en vigueur le lundi 26 octobre.

Les mesures applicables pour les zones rouges sont en ligne au Québec.ca/zonerouge.

Par ailleurs, notons que des déplacements significatifs ont été observés récemment entre des secteurs se trouvant au palier orange vers des secteurs au palier rouge. Ces déplacements contribuent à la transmission accrue entre les communautés. Rappelons qu'afin de limiter les risques de propagation, le gouvernement du Québec demande à l'ensemble des citoyens d'éviter les déplacements non essentiels d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre.

Citation :

« On observe une hausse préoccupante des cas et de la transmission communautaire dans les autres secteurs de la région de la Mauricie, et c'est pourquoi les autorités de la santé publique ont recommandé ce changement pour l'ensemble des MRC. J'en profite pour rappeler que même si votre région se trouve toujours à un palier inférieur, soit jaune ou orange, nous vous demandons de faire aussi un effort et de limiter vos contacts. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le système d'alertes régionales et d'intervention graduelle : Québec.ca/paliersalerte .

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

