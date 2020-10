Pandémie de la COVID-19 - L'ensemble de la région de la Lanaudière passe au palier d'alerte maximale

QUÉBEC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que la Santé publique fait passer les MRC de Montcalm et de Matawinie au palier d'alerte maximale, ce qui signifie que l'ensemble de la région de Lanaudière est maintenant au palier rouge. Les MRC de Joliette, de l'Assomption, D'Autray et des Moulins étaient déjà rouges.

Les mesures associées à ce changement de zones, comme la fermeture des bars et des restaurants, entreront en vigueur le samedi 31 octobre, dès 00 h 01, soit dans la nuit du 30 au 31 octobre. Celles concernant le milieu scolaire et sportif entreront en vigueur dès le lundi 2 novembre.

Rappelons qu'il a été annoncé le 26 octobre que les efforts particuliers afin de contenir la propagation du virus, notamment en limitant ses contacts, doivent se poursuivre pendant quatre semaines supplémentaires dans les zones rouges, soit jusqu'au 23 novembre. Toutefois, certains assouplissements pourraient être annoncés dans deux semaines pour les régions où la tendance à la baisse se poursuivra.

« Les sacrifices de tous, au cours des dernières semaines, ont donné des résultats et la situation s'est stabilisée un peu, mais il faut poursuivre en ce sens si on veut limiter les risques de propagation du virus. La situation demeure préoccupante, et nous voulons protéger les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant, notamment dans la région de Lanaudière. Nous sommes tous ensemble dans cette lutte contre le virus. »

