Pandémie de la COVID-19 - Hospitalisations : hausse de 50 % depuis trois semaines

QUÉBEC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a pris connaissance de la mise à jour des deux nouveaux rapports hebdomadaires produits cette semaine par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Selon les données recueillies au cours de la semaine se terminant le 13 décembre, le nombre de nouveaux cas est en hausse de 15 % par rapport à la semaine précédente, et en augmentation de 60 % depuis les trois dernières semaines. Le phénomène est d'ailleurs nettement plus marqué du côté de la région montréalaise. Du côté du nombre d'hospitalisations, on rapporte une hausse de 50 % depuis trois semaines, et la tendance se poursuit. On anticipe une augmentation de 16 % des hospitalisations par rapport à la semaine dernière.

Pour le Québec dans son ensemble, les projections suggèrent que le nombre de lits devrait être suffisant dans les hôpitaux pour le prochain mois. Dans la région de Montréal, les projections indiquent un nombre élevé d'hospitalisations et une augmentation constante de celles-ci. Pour les autres régions, on observe un nombre élevé d'hospitalisations malgré une légère baisse, et des dépassements des capacités limites ne peuvent être exclus pour certains hôpitaux, puisque près des deux tiers des lits désignés COVID-19 y sont déjà occupés.

Rappelons que ces projections ne tiennent pas compte des hospitalisations observées depuis le 13 décembre.

« Bien que la vaccination se soit amorcée dès lundi, il demeure que nous devons déployer de grands efforts de prévention de la propagation du virus pour encore plusieurs semaines. Nous devons à tout prix éviter que des éclosions se produisent dans les milieux hospitaliers, et j'invite l'ensemble de la population à redoubler de prudence et à limiter les contacts, même si les fêtes arrivent, même si c'est difficile. Ce geste de solidarité, on doit le faire pour protéger les personnes plus vulnérables et notre personnel du réseau de la santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

