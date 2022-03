Pandémie de la COVID-19 - Évolution de la consigne d'isolement pour les personnes en contact domiciliaire avec un cas de COVID-19

QUÉBEC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que, compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire actuelle, un ajustement de la consigne de la gestion des cas et des contacts auprès de la population et en milieu de travail peut être apporté. En effet, dès le 12 mars, les personnes ayant eu un contact domiciliaire avec un cas de COVID-19 n'auront plus à s'isoler.

Ces personnes devront toutefois prendre les mesures pour protéger les autres durant au moins 10 jours. Elles doivent assurer une surveillance de leurs symptômes, porter un masque en tout temps pendant les 10 jours suivant ce contact, éviter d'être en contact de proximité avec d'autres personnes, en particulier celles qui sont à risque de développer une maladie grave, et subir un test au besoin.

Citation :

« Cet ajustement important vient ouvrir la voie à un retour presque complet à la vie normale, avec les autres assouplissements qui entreront en vigueur eux aussi le 12 mars. Je rappelle qu'il faut toutefois demeurer prudent, et assumer que la prévention de la COVID-19 est désormais une responsabilité qui revient à chacun de nous, dans un souci de civisme et de respect d'autrui, et surtout auprès des personnes immunosupprimées. Il faut toutefois demeurer vigilants et continuer de se faire vacciner, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. »

Le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique par intérim

Faits saillants :

Cette recommandation de la Santé publique s'adresse uniquement à la population générale. Elle ne s'applique pas aux milieux de soins ou aux milieux de vie, où les mesures sont déterminées par le service de prévention et de contrôle des infections (PCI).





Rappelons qu'un devancement au 12 mars des assouplissements prévus le 14 mars a été annoncé la semaine dernière. Un retrait graduel du port obligatoire du masque dans les lieux publics était par la même occasion annoncé d'ici la mi-avril.

