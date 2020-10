Pandémie de la COVID-19 - Deux nouvelles MRC de la région de Lanaudière passent au palier rouge

QUÉBEC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que la Santé publique fait passer de nouveaux secteurs de la région sociosanitaire de Lanaudière au palier d'alerte maximale.

Ainsi, en raison d'une augmentation de la transmission communautaire, les MRC de Joliette et d'Autray passent au palier rouge. Les mesures associées à ce changement de zones, comme la fermeture des bars et des restaurants, entreront en vigueur le jeudi 22 octobre, dès 00 h 01, soit dans la nuit du 21 au 22 octobre. Celles concernant le milieu scolaire et sportif entreront en vigueur dès le vendredi 23 octobre.

Les mesures applicables pour les zones rouges sont en ligne au Québec.ca/zonerouge.

« La stabilisation du nombre de nouveaux cas confirmés au Québec est encourageante, mais il faut absolument continuer nos efforts des dernières semaines. Dans certains secteurs de la région de Lanaudière, on observe une augmentation de la transmission communautaire, et nous devons prendre les moyens nécessaires pour ralentir cette propagation. Chaque personne doit limiter ses contacts sociaux, c'est tous ensemble qu'on arrivera à freiner la propagation du virus. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Pour en savoir davantage sur le système d'alertes régionales et d'intervention graduelle : Québec.ca/paliersalerte

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

