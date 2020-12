Pandémie de la COVID-19 - Deux autres MRC de l'Outaouais passent au niveau d'alerte maximale

QUÉBEC, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui une mise à jour des paliers d'alerte de certains secteurs de la région de l'Outaouais, soit les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau, qui passent en zone rouge.

La Santé publique a procédé à ce changement en raison, notamment, de la hausse du nombre de cas. Les mesures associées à ce changement de zone ainsi que celles concernant le milieu sportif entreront en vigueur le 17 décembre. Rappelons que les milieux scolaires seront pour leur part fermés depuis la veille, et que les activités se poursuivront à distance selon le calendrier scolaire de chaque école.

Soulignons qu'au cours de la dernière semaine, des hausses notables de cas ont été enregistrées dans la région, essentiellement en raison d'une augmentation des cas confirmés dans ces deux MRC, qui étaient jusqu'à maintenant en zone orange.

Citation :

« En raison des éclosions récentes réparties sur l'ensemble du territoire de ces MRC, nous avons pris la décision de procéder à ce changement de palier. Il s'agit d'une décision visant à protéger les milieux de soins de la région, et notamment les personnes plus vulnérables. En ce début de la période des fêtes, de telles mesures s'avèrent nécessaires pour éviter des situations de débordement hospitalier. Il faut garder le cap pour les prochaines semaines. J'invite la population à collaborer avec nos équipes et à respecter dès maintenant les consignes de prévention. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

