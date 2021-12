Pandémie de la COVID-19 - Des tests de dépistage rapide distribués dans l'ensemble des écoles primaires du Québec

QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que les élèves de niveau préscolaire et primaire du Québec recevront des tests rapides de dépistage de la COVID-19 qui pourront être utilisés à la maison.

La distribution des tests rapides de dépistage (autotests BTNX) sera effectuée par le ministère de la Santé et des Services sociaux et se déroulera graduellement. Dès cette semaine, les tests seront acheminés aux centres de services scolaires et commissions scolaires des régions où la situation épidémiologique est davantage préoccupante, soit à Montréal, en Estrie, en Chaudière-Appalaches, dans Lanaudière, en Montérégie et dans les Laurentides. Les autres régions recevront les tests au cours de la semaine du 13 décembre. Les centres de services scolaires et les commissions scolaires assureront ensuite la distribution des tests auprès des écoles de leur territoire dans les jours suivants. Le ministère de l'Éducation, quant à lui, distribuera les tests auprès des établissements d'enseignement privés de niveau préscolaire et primaire du Québec.

Chaque élève se verra remettre, dans son sac d'école, une trousse qui comprend cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions permettant de les réaliser. Les tests pourront être utilisés pour les enfants qui présentent le moindre symptôme s'apparentant à ceux de la COVID-19.

Les livraisons des tests sont destinées à la clientèle des écoles préscolaires et primaires, car bien que la vaccination soit amorcée pour les enfants de 5 à 11 ans, ces derniers ne sont pas adéquatement protégés pour l'instant. À terme, ce sont plus de trois millions de tests qui seront remis aux parents des élèves de niveau préscolaire et primaire.

Précisons que les tests rapides rendent disponibles des résultats après quelques minutes et peuvent rapidement indiquer si une personne symptomatique est infectée. Cependant, ils ont une fiabilité moindre par rapport aux tests habituellement utilisés en laboratoire. Pour cette raison, en cas de résultat positif, les parents doivent se rendre avec l'enfant dans un centre désigné de dépistage de leur région pour faire confirmer ce diagnostic par un test de laboratoire et faire tester les autres membres de la famille.

Les tests rapides sont très utiles pour faciliter le dépistage précoce de la COVID-19 et sont complémentaires aux autres mesures mises de l'avant dans le réseau. Toutes ces mesures visent à protéger les enfants et à prévenir les éclosions et la fermeture des classes.

Le meilleur moyen de se protéger reste la vaccination. La campagne de vaccination des jeunes âgés de 5 à 11 ans bat d'ailleurs son plein. Deux options s'offrent aux parents : ils peuvent prendre rendez-vous par le biais de Clic Santé ou encore faire vacciner leur enfant en milieu scolaire. Ils doivent également avoir reçu à cet effet une lettre de l'école leur expliquant les modalités de la vaccination en milieu scolaire.



Plusieurs outils d'information et de formation au sujet des tests rapides seront disponibles sur Québec.ca





Rappelons que le déploiement de tests rapides de dépistage pour les parents dans l'ensemble du réseau des services de garde du Québec a été annoncé le 2 décembre dernier. Des tests rapides de dépistage sont ainsi fournis aux parents d'enfants âgés de plus d'un an, par leur service de garde, et qui développent des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19.





aux parents d'enfants âgés de plus d'un an, par leur service de garde, et qui développent des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19. Les écoles préscolaires et primaires du Québec ont aussi à leur disposition des tests de dépistage rapide, lesquels s'adressent aux enfants qui développent des symptômes en cours de journée. La consigne de réaliser ces tests demeure.

