Pandémie de la COVID-19 - Des milliers de doses du vaccin Novavax maintenant disponibles

QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que des milliers de doses du vaccin Novavax sont désormais offertes aux Québécoises et aux Québécois, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Actuellement, 7 500 doses ont été reçues par le Québec et ont été distribuées dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux à la fin de la semaine dernière. Au cours des prochaines semaines, 220 000 doses pourraient être livrées.

Rappelons que ce vaccin peut être offert aux personnes de 18 ans et plus qui présentent une contre-indication aux vaccins à ARN messager, tels que celui de Pfizer ou de Moderna. Il est également une option pour ceux et celles qui refusent ces derniers. Il est à noter que ce vaccin peut être offert comme première ou comme deuxième dose.

Ce vaccin sera offert dans les cliniques sans rendez-vous, à certaines plages horaires déterminées. Cette approche permettra de limiter les pertes puisque le contenu des fioles ne peut se conserver que quelques heures après la première ponction. Ainsi, la prise de rendez-vous pour ce vaccin ne sera pas possible sur Clic Santé.

Liens connexes :

Pour connaître les cliniques qui offrent le Novavax, visiter la page Première dose du vaccin contre la COVID-19.

Pour en savoir davantage sur la vaccination, consulter Québec.ca/vaccinCOVID.

