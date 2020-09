Pandémie de la COVID-19 - Des mesures supplémentaires spécifiques pour assurer la sécurité des personnes dans les différents milieux de vie

QUÉBEC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du passage au palier orange de certaines régions du Québec, la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, tient à préciser les mesures spécifiques mises en place dans les milieux de vie accueillant des personnes aînées et d'autres clientèles vulnérables à la COVID-19.

Ces milieux ayant été durement touchés par la COVID-19 lors de la première vague, plusieurs mesures spécifiques à chacun des milieux ciblés situés dans un palier orange, soit les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), sont déployées. Mentionnons notamment que dans les CHSLD, seules les visites nécessaires à des fins humanitaires et celles de personnes proches aidantes apportant une aide significative à un résident sont autorisées. Dans les RPA, les visites sont permises jusqu'à un maximum de 6 personnes présentes à la fois, incluant le résident, dans l'unité locative.

« Alors que certaines régions ont atteint le palier orange, nous déployons des actions permettant de mieux protéger les personnes hébergées et le personnel qui en prend soin. J'insiste sur le fait que l'une de nos priorités est de maintenir un accès sécuritaire dans les différents milieux pour les proches aidants. Leur apport et leur présence réconfortante sont essentiels. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nous avons tiré de grandes leçons des évènements du printemps dernier, et nous prenons les moyens pour que ces situations ne se reproduisent plus. Il faut protéger l'ensemble de la population, mais tout particulièrement les personnes aînées et celles pour qui une infection à la COVID-19 peut représenter des risques évidents. Je tiens à rappeler que ce sont des mesures temporaires, mais nécessaires afin de protéger la santé des personnes vivant dans ces milieux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des services sociaux

Rappelons que le gouvernement du Québec a présenté le 18 août dernier son plan d'action en prévision d'une 2e vague, qui s'articule autour de neuf axes d'intervention dont les milieux de vie pour aînés et les clientèles vulnérables.

