Pandémie de la COVID-19 - Des mesures additionnelles nécessaires

QUÉBEC, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la hausse préoccupante des cas confirmés et des hospitalisations se poursuit, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que des mesures additionnelles seront en vigueur dès 17 h aujourd'hui. Elles s'ajoutent à plusieurs autres qui entrent en vigueur aujourd'hui dans plusieurs secteurs.

Milieux de travail

Le télétravail est obligatoire.

Milieux d'enseignement

Les écoles primaires et secondaires seront fermées à compter du 21 décembre (sauf pour la vaccination scolaire, la remise des tests rapides et les services de garde, qui demeurent ouverts). La dernière journée en présence des élèves est donc aujourd'hui, 20 décembre.

La rentrée scolaire en présence est reportée également au 10 janvier pour les établissements d'enseignement primaire.

À noter que si le calendrier scolaire prévoit une rentrée avant le 10 janvier, l'enseignement se fera à distance.

Précisons que les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies demeurent ouverts.

Restaurants et bars

Fermeture complète des bars, tavernes et casinos.

Les restaurants demeurent ouverts, mais les heures d'ouverture des salles à manger sont limitées entre 5 h et 22 h.

Évènements avec public

Fermeture des cinémas, salles de spectacle, annulation des soupers-spectacles;

Suspension des évènements publics et des activités intérieures. Fermeture des lieux particuliers intérieurs (notamment les arcades, les sites thématiques, les parcs d'attractions, les centres d'amusement et récréatifs, les parcs aquatiques, les lieux pour la pratique de jeux de quilles, de fléchettes, de billard ou d'autres jeux de même nature).

Sports et loisirs

Activités parascolaires annulées.

Activités sportives, professionnelles ou amateurs, présentées à huis clos (exception pour parent accompagnateur).

Fermeture des concessions alimentaires.

Fermeture des gyms.

Spas et saunas

Fermeture des spas et saunas, à l'exception des soins personnels.

Tests rapides

Le ministre Dubé a également rappelé qu'à compter d'aujourd'hui, des tests de dépistage rapide (autotests) sont distribués graduellement pour l'ensemble de la population dans près de 2 000 pharmacies à travers le Québec. Notons que chaque pharmacie a reçu un nombre limité de tests. Les pharmacies seront réapprovisionnées en continu en fonction des arrivages du gouvernement fédéral.

Les tests rapides devraient être utilisés par les personnes présentant des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19.

Administration de la dose de rappel

À compter d'aujourd'hui, les personnes de 65 à 69 ans peuvent prendre rendez-vous en ligne sur la plateforme de rendez-vous Clic Santé afin d'obtenir leur dose de rappel. L'ouverture de la prise de rendez-vous pour les personnes de 60 à 64 ans sera le 27 décembre. Notons que plusieurs clientèles sont déjà admissibles.

La prise de rendez-vous est également ouverte aux éducatrices en services de garde à l'enfance, aux premiers répondants et aux personnes proches aidantes (CHSLD, RPA et RI).

Pour les personnes de moins de 60 ans, il est souhaité d'ouvrir la prise de rendez-vous pour la dose de rappel dès que possible. Les détails seront communiqués ultérieurement.

Citation :

« Depuis quelques jours, en plus d'une remontée très importante des cas, une forte augmentation des hospitalisations est observée. L'heure n'est plus seulement à la prudence et à la vigilance, il faut agir maintenant pour éviter le pire. Bien que notre haut taux de vaccination soit un atout, le Québec n'échappera pas à ce qui se passe ailleurs avec la progression du variant Omicron. Les gestes posés par chacun d'entre nous auront des conséquences sur les semaines à venir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'un resserrement des mesures a également été annoncé dans plusieurs milieux, notamment les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les résidences privées pour aînés (RPA).

