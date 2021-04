Pandémie de la COVID-19 - Des entreprises de la région de Lanaudière participeront aux efforts de vaccination

QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que des entreprises de la région ont offert leur contribution afin d'accélérer la campagne de vaccination au cours des prochaines semaines.

Dans Lanaudière, comme ailleurs au Québec, de nombreuses entreprises ont accepté de soutenir la campagne de vaccination en offrant directement des ressources humaines et matérielles au réseau de la santé et des services sociaux. C'est le cas des entreprises Bridgestone (Joliette), Devolutions (Lavaltrie), Produits Kruger (Crabtree) et des Caisses Desjardins de Lanaudière, qui se sont engagées à fournir gracieusement des ressources au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.

Ces partenariats régionaux viendront ainsi appuyer les actions du réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre de l'opération de vaccination sans précédent qui est actuellement déployée au Québec. Elles compléteront le travail des pôles de vaccination en entreprise qui ont été annoncés au cours des dernières semaines.

Citations :

« Nous avons des semaines très importantes devant nous, avec la vaccination de la population générale qui approche à grands pas. Notre gouvernement est déterminé à déployer tous les efforts pour vaincre cette pandémie. Pour y parvenir, nous devons mobiliser et structurer toute l'aide disponible, et faire preuve de créativité et de flexibilité afin d'explorer de nouvelles avenues. Nous sommes très reconnaissants envers les entreprises québécoises qui prêteront main-forte à la vaccination de masse, d'une manière ou d'une autre. Vacciner avec les entreprises, c'est gagner plus vite contre le virus. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fière de la réponse que nous avons eue, qui témoigne de la grande solidarité que nous constatons sur le terrain à cette étape déterminante de la pandémie. Je remercie chacune des entreprises de la région qui participera aux efforts : cet appui complémentaire permettra d'accélérer la vaccination et de protéger plus rapidement une part importante de la population. La vaccination est la meilleure solution qui nous permettra de retrouver bientôt une vie normale. »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Rappelons que pour la première fois au Québec, les entreprises sont appelées à contribuer à la vaccination massive pour lutter contre la COVID-19. Au total, plus de 450 entreprises de partout au Québec ont répondu à l'appel lancé par le ministre, soit pour participer à la mise sur pied d'un site de vaccination, soit pour offrir des services connexes, notamment sous la forme de partenariats avec les établissements de santé et de services sociaux pour accélérer la campagne de vaccination.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID

Pour en savoir plus la contribution des entreprises : Québec.ca/vaccinationentreprise

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756

Liens connexes

https://www.msss.gouv.qc.ca/