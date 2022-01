Pandémie de la COVID-19 - Des dizaines d'entreprises québécoises se joignent aux efforts afin d'offrir plus rapidement la dose de rappel à la population

QUÉBEC, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, tiennent à souligner l'engagement des entreprises québécoises qui viendront appuyer les actions du réseau de la santé et des services sociaux afin d'augmenter la capacité de vaccination et offrir la dose de rappel.

Rappelons qu'en 2021, pour la première fois au Québec, les entreprises ont été mises à contribution pour prêter main-forte à la vaccination de masse. Il s'agit donc de la poursuite de cet effort collectif afin d'administrer plus rapidement la dose de rappel à la population et d'offrir une meilleure protection contre le variant Omicron.

Chaque entreprise offrira la vaccination à ses employés ainsi qu'à leur entourage. Il est ainsi prévu que plus de 75 000 doses soient administrées dans ces endroits au cours des prochaines semaines. La plupart des 28 entreprises participantes offriront la vaccination à compter de la semaine du 17 janvier. Il est encore temps de s'inscrire pour les entreprises intéressées à participer à cette initiative.

Les entreprises seront responsables de la prise en charge de l'ensemble des activités de vaccination, mais le matériel leur sera fourni. Elles s'engagent à vacciner un minimum de 100 personnes. C'est le vaccin de Moderna qui y sera offert.

Citations :

« Je suis très heureux de constater à nouveau la solidarité et l'enthousiasme de nos entreprises québécoises qui contribueront à l'effort collectif en vaccinant leurs employés et leur entourage au cours des prochaines semaines. Merci à l'ensemble des équipes dévouées des entreprises participantes qui donneront leur temps et leur énergie pour offrir la dose de rappel le plus rapidement possible. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous pouvons être fiers de la réponse que nous avons eue de la part d'entreprises québécoises lors de la campagne de vaccination de l'an dernier. Je remercie celles qui ont déjà levé la main pour participer à cette nouvelle opération de vaccination et j'invite toutes celles qui le peuvent à se joindre au mouvement afin d'administrer la dose de rappel et de protéger la population le plus rapidement possible contre les nouveaux variants, tels qu'Omicron. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Liste des entreprises participantes :

Kruger Wayagamack S.E.C.

Kruger Trois-Rivières S.E.C

Emballages Kruger S.E.C

Centre Vaccination Cascades

Cirque du Soleil - siège social

Danone Canada

Banque Nationale

Clinique-école Collège de Valleyfield

CEZinc

MDA Corporation

Pratt & Whitney Canada

Administration portuaire de Québec - Bassin Brown

Rio Tinto Aluminium

Aluminerie Alouette

ArcelorMittal Produits longs Canada

Walmart

Transcontinental

Fuel Transport Inc.

Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges

commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges Premier Tech

Domtar

Air Canada

CAE

BRP

Waterville TG inc.

ABB

Produits Forestiers Résolu Canada

Canam

Clinique M

ABB Électrification Canada SRI

