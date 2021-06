Pandémie de la COVID-19 - Des cliniques de vaccination mobile dans plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, souligne, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'ouverture prochaine de cliniques de vaccination mobiles qui seront déployées sous peu dans plusieurs municipalités.

Cette initiative du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS), en collaboration avec GardaWorld et Desjardins, permettra de rejoindre plus facilement la population qui n'habite pas à proximité des sites de vaccination de masse. GardaWorld met à la disposition du CISSS un véhicule motorisé ainsi que du personnel et Desjardins permet l'accès à ses installations.

Les cliniques mobiles se tiendront du 23 juin au 2 juillet et permettront de vacciner environ 100 personnes par jour. Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant pour recevoir le vaccin dans ces cliniques mobiles en se rendant sur la page Québec.ca/vaccinCOVID. Il sera également possible de se présenter à ces cliniques sans avoir pris de rendez-vous au préalable, mais le nombre de doses sera toutefois limité.

Citations :

« Ces cliniques mobiles sont une excellente initiative, alors qu'elles iront à la rencontre des résidents de plusieurs municipalités de la région du Bas-Saint-Laurent afin de leur faciliter l'accès à la vaccination. Les Québécois de partout au Québec répondent en général de manière enthousiaste à nos efforts de vaccination, mais il faut faire un effort supplémentaire pour aller rejoindre les clientèles moins accessibles. Je remercie l'équipe du CISSS ainsi que les partenaires pour leurs efforts afin d'adapter l'offre de service aux besoins et à la réalité de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« J'invite la population des municipalités de la région du Bas-Saint-Laurent qui seront visitées à profiter de l'occasion qui sera offerte pour se faire vacciner contre la COVID-19. Se faire vacciner, c'est faire sa part pour se rapprocher un peu plus d'une vie normale. L'initiative de ces cliniques mobiles est le fruit d'une collaboration exemplaire entre le réseau de la santé et des services sociaux et des entreprises qui souhaitent joindre cet effort collectif sans précédent. »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Les cliniques mobiles se tiendront dans les stationnements des caisses Desjardins de chacune des municipalités visitées et accueilleront la clientèle entre 11 h et 18 h :

La Pocatière : 23 et 24 juin





Pohénégamook : 25 et 26 juin





Squatec : 27 et 28 juin





: 27 et 28 juin Sayabec : 29 et 30 juin





: 29 et 30 juin Causapscal : 1 er juillet





: 1 juillet Saint-Zénon-du-lac-Humqui :2 juillet

Lien connexe :

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID

