Pandémie de la COVID-19 - Déploiement de la toute première clinique de vaccination mobile au Québec qui circulera dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à l'inauguration d'une clinique de vaccination mobile sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Elle prendra la route dès demain.

L'arrivée de cette clinique de vaccination est le résultat d'une étroite collaboration entre la société Kruger, le CIUSSS MCQ et l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). La clinique de vaccination mobile se déplacera dans différentes municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec au cours des prochains mois. Les lieux visités seront déterminés selon les recommandations de la Direction de la santé publique, notamment en fonction de la couverture vaccinale sur le territoire et de la situation épidémiologique. Pour cette première semaine, la clinique mobile sera de passage à Laurierville, dans le Centre-du-Québec, du 19 au 21 mai, entre 10 h et 17 h.

Citations :

« Depuis le début de la pandémie, notre objectif est de faciliter le plus possible l'accès au vaccin contre la COVID-19. La clinique de vaccination mobile est un excellent moyen d'y arriver et de protéger le plus rapidement possible les personnes. La vaccination est un outil incontournable pour vaincre cette pandémie, diminuer les hospitalisations et les décès, mais également créer une immunité collective afin d'espérer un retour à une vie plus normale dans les meilleurs délais. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cette initiative est le fruit d'une concertation importante de plusieurs de nos partenaires de la région. Ils ont très rapidement travaillé tous ensemble à appuyer et à mettre sur pied cette clinique mobile, qui permettra de mieux rejoindre l'ensemble de la population des deux régions. Je tiens à souligner le leadership de Kruger et du CIUSSS MCQ qui ont interpellé différents partenaires de la région, dont l'UQTR, pour mettre sur pied la première clinique mobile au Québec. C'est un très bel exemple de solidarité à l'échelle régionale, fort bienvenue en ce temps de pandémie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Kruger est très fière de participer à l'effort collectif visant à rendre la vaccination accessible au plus grand nombre possible de citoyens et citoyennes. En fournissant l'autobus qui servira de clinique ainsi qu'une partie des ressources nécessaires à son fonctionnement, nous sommes heureux de concrétiser une fois de plus notre implication dans la communauté avec cette première clinique de vaccination mobile. Ces engagements permettent ainsi la réalisation de cette initiative que nous estimons être primordiale dans la lutte contre la COVID-19. Nous souhaitons le meilleur succès à l'équipe du CIUSSS MCQ qui en assurera le bon fonctionnement. »

Gino Lévesque, vice-président principal, Emballages Kruger

« Pour l'UQTR, cette initiative de clinique de vaccination mobile avait quelque chose de l'obligation morale et du devoir historique. Si notre histoire institutionnelle permet de mettre en lumière plusieurs occasions d'expression d'une solidarité régionale, notre ADN même nous imposait de fournir une partie des ressources nécessaires pour que cet autobus consacré à la vaccination puisse prendre la route. Ainsi, de nombreux membres de la communauté universitaire ont répondu à l'appel et se joindront à tous les volontaires qui participeront à cette importante initiative. »

Christian Blanchette, recteur de l'UQTR

Faits saillants :

Rappelons que cette initiative s'inscrit dans la foulée de la mise en place de plusieurs pôles de vaccination en entreprises, une première au Québec. La collaboration des entreprises a pour objectif de vacciner au moins 500 000 Québécois.

Ce sont plus de 450 entreprises qui ont répondu à l'appel. Dans les régions où il n'y a pas de pôle de vaccination en entreprise, différents types de partenariats entre les entreprises et le réseau de la santé et des services sociaux ont été mis en place, comme l'illustre la clinique lancée aujourd'hui.

Lien connexe :

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

