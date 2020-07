Pandémie de la COVID-19 - Déploiement de deux nouvelles cliniques de dépistage à Montréal et prolongation des heures d'ouverture

QUÉBEC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'assure que des améliorations soient apportées afin que toute personne qui doit passer un test de dépistage ait accès plus rapidement à ce service, particulièrement dans la région de Montréal.

Une stratégie est en déploiement afin d'augmenter de façon considérable la capacité d'accueil des cliniques de dépistage sans rendez-vous sur l'ensemble du territoire de Montréal. Dès demain, une capacité d'accueil permettant de procéder à plus de 1000 tests de dépistage additionnels sera offerte dans différentes cliniques de dépistage sans rendez-vous de la région de Montréal ouvertes majoritairement 7 jours sur 7. Cette hausse représente environ le tiers du nombre total de tests quotidiens effectués actuellement dans les cliniques sans rendez-vous.

Cette capacité supplémentaire est rendue possible grâce à l'implantation de deux nouveaux sites de dépistage, soit la clinique d'Outremont et le site mobile Louvain, de même qu'à la prolongation des heures d'ouverture d'autres cliniques déjà en activité. L'offre de service sera bonifiée graduellement pour s'assurer de répondre à la demande et la population sera informée de toute nouveauté.

Lieu Avec ou sans rendez-vous Horaire du 16 juillet 2020 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Hôpital général juif 5800, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal Roulotte dans le stationnement Avec rendez-vous Tél. : 514 644-4545 De 8 h à 20 h NOUVEAU Clinique de dépistage de la COVID-19 544, avenue Davaar, Outremont Sans rendez-vous De 13 h à 20 h CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Hôtel-Dieu 109, av. des Pins, Montréal Sans rendez-vous De 10 h à 20 h CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal Clinique Chauveau 5455, rue Chauveau, Montréal Sans rendez-vous De 12 h à 20 h Église Sainte-Marcel 1630, boul. Saint-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles Sans rendez-vous De 13 h à 18 h CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Maurice-Duplessis 7071, boul. Maurice-Duplessis, Montréal Avec rendez-vous Tél. : 514 644-4545 De 8 h à 20 h CLSC Montréal-Nord 11441, boul. Lacordaire, Montréal Sous la tente Entrée : rue Renoir au coin du boulevard Lacordaire Sans rendez-vous De 9 h à 19 h NOUVEAU Site mobile Louvain 9600, rue Saint-Denis, Montréal Sans rendez-vous De 10 h à 18 h CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal Clinique désignée de dépistage de Beaconsfield 137, avenue Elm, Beaconsfield Sans rendez-vous De 8 h à 20 h Centre universitaire de santé McGill (CUSM) Garage intérieur, niveau S1 du stationnement et du métro 1001, boul. Décarie, Montréal Sans rendez-vous De 12 h à 20 h

Du personnel supplémentaire provenant de différentes installations a été mobilisé et prêtera main forte aux équipes en place.

Un plan est également en cours d'élaboration afin de pouvoir augmenter la capacité d'accueil des cliniques de dépistage dans les différentes régions du Québec, si la situation le requiert.

Rappelons que la Direction régionale de santé publique de Montréal a lancé un appel dans les derniers jours à toutes les personnes qui ont fréquenté ou travaillé dans des bars de la région depuis le 1er juillet. En dépit des mesures mises en place, des clients ou des employés contagieux ont fréquenté plusieurs établissements. Les personnes doivent donc se faire dépister pour la COVID-19.

Pour obtenir de l'information sur le dépistage, il est toujours possible d'appeler la ligne 514 644-4545 sans frais, du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h, ou l'Info-Santé 811 en dehors de ces heures de service.

Pour consulter la liste des cliniques de dépistage : Santé Montréal ou Québec.ca.

