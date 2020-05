Pandémie de la COVID-19 - Dépistage massif dans les secteurs où la transmission communautaire est accrue

QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les autorités de santé publique du Québec ont annoncé aujourd'hui les modalités des stratégies de dépistage massif qui seront déployées dans les secteurs les plus touchés par la COVID-19, tout particulièrement sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal.

Ainsi, des stratégies régionales seront déployées dans certains secteurs des régions de Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie.

Toute personne présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19, soit de la fièvre, l'apparition ou l'aggravation récente de la toux, des difficultés respiratoires, une perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale avec ou sans perte du goût, doit appeler la ligne 1 877 644-4545. On procédera à l'évaluation de sa condition afin de lui octroyer un rendez-vous dans la bonne ressource, que ce soit une clinique désignée de dépistage (CDD), une clinique désignée d'évaluation (CDÉ) ou une unité mobile.

Malgré le déconfinement progressif qui débute au Québec, les autorités de santé publique ont réitéré l'importance de continuer de respecter les différentes mesures. Il est toujours demandé d'éviter les rassemblements entre différentes familles ou entre amis et de respecter la distanciation physique de même que les autres mesures d'hygiène telles que le lavage des mains. Soulignons que le port du couvre-visage est recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique de 2 mètres n'est pas possible, par exemple dans les transports en commun, mais qu'il ne remplace pas les autres mesures de protection mentionnées.

« Nous adaptons nos méthodes de dépistage à l'évolution de la situation. Les stratégies qui seront déployées dans les secteurs les plus touchés permettront d'avoir une meilleure mesure de la transmission communautaire et d'ainsi mieux protéger les communautés. Je tiens à rappeler que plus que jamais, alors que le déconfinement s'amorce au Québec, il faut maintenir les mesures adoptées jusqu'à maintenant, notamment celles de distanciation physique et d'hygiène. Le succès du déconfinement repose sur la collaboration de chacun d'entre nous. »

Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Rappelons que les autorités de santé publique ont annoncé le 1er mai la mise en place d'un nouveau plan de diagnostic des cas de COVID-19. Les régions au Québec où l'on observe la plus haute densité de transmission communautaire recevront un total de 80 % des analyses de tests disponibles. Les nouvelles stratégies de diagnostic permettront bientôt de réaliser près de 100 000 tests chaque semaine au Québec.

