Pandémie de la COVID-19 - Décès confirmé à la suite d'une thrombose avec thrombocytopénie liée au vaccin d'AstraZeneca

QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confirme le décès d'une personne à la suite d'une thrombose avec thrombocytopénie (VIPIT) qui est survenue après l'administration d'un vaccin à vecteur viral contre la COVID-19, soit le vaccin d'AstraZeneca (Covishield).

Il s'agit du deuxième cas de VIPIT confirmé et du premier décès à survenir jusqu'à maintenant au Québec. Il est à noter que cette personne avait été prise en charge par le réseau de la santé et des services sociaux dès l'apparition des premiers symptômes et qu'elle a reçu tous les soins requis par son état.

Toute personne présentant des symptômes qui s'apparentent à une VIPIT à la suite de l'administration d'un vaccin est rapidement prise en charge par le réseau. Tous les protocoles nécessaires ont été mis en place au cours des dernières semaines pour le faire. De la formation a également été offerte aux équipes concernées.

Soulignons que les risques de développer une VIPIT sont inférieurs aux risques que présentent les complications des suites de la COVID-19 chez les personnes de 45 ans et plus. Certaines études montrent d'ailleurs qu'une thrombose peut survenir dans 20 à 30 % des cas présentant une forme grave de la maladie.

Citation :

« Tout d'abord, je tiens à offrir mes sincères condoléances aux proches endeuillés. Il faut rappeler que sur les centaines de milliers de doses de vaccins AstraZeneca administrées dans le cadre de cette campagne massive de vaccination, il est probable que des cas de thrombose surviennent, bien que les risques soient infimes, par rapport aux risques de complications des suites de la COVID-19. J'invite les gens à ne pas hésiter à se faire vacciner, et ce, quel que soit le vaccin. Ces derniers sont tous efficaces, et je rappelle que toutes les mesures sont prises pour intervenir rapidement si des signes de thromboses se manifestent. »

Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Faits saillants :

Rappelons que les cas de thrombose sont considérés comme une complication possible du vaccin AstraZeneca, mais qu'ils demeurent très rares, soit environ 1 à 9 cas sur 100 000 vaccins administrés.





En date du 27 avril, ce sont 351 176 doses du vaccin AstraZeneca, sur un total de 411 200 doses reçues, et 112 966 doses du vaccin Covishield qui ont été administrées au Québec. Le taux de VIPIT serait donc de moins de 1 cas par 100 000 doses de vaccin administrées.





Le MSSS invite les personnes ayant reçu ce vaccin à consulter rapidement un médecin ou Info-Santé si, particulièrement dans les 4 à 20 jours suivant la vaccination, les symptômes suivants se manifestent :

un essoufflement, de la douleur à la poitrine, une enflure des jambes ou une douleur au ventre;







un mal de tête important ou qui dure depuis quelques jours, une vision floue ou des bleus sur la peau.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]

Liens connexes

https://www.msss.gouv.qc.ca/