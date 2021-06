Pandémie de la COVID-19 - Changement de la fréquence de diffusion des données quotidiennes liées à la COVID-19

QUÉBEC, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que le bilan quotidien des données entourant la pandémie de la COVID-19 au Québec sera désormais diffusé du lundi au vendredi seulement.

En effet, les communiqués présentant les données quotidiennes ne seront plus diffusés les samedis et les dimanches, ni les jours fériés. Les données ne seront pas non plus mises à jour sur le Web ni diffusées sur le compte Twitter du MSSS.

Les données complètes du jour seront à nouveau diffusées au retour de ces journées, avec récapitulatif pour les journées de vendredi et samedi, à l'exception des données d'hospitalisation et de soins intensifs.

Soulignons que les citoyens qui veulent avoir accès à certaines données lors des journées où il n'y aura pas de diffusion du bilan pourront consulter les données ouvertes du gouvernement du Québec. Ils pourront y trouver les données concernant les cas confirmés, les hospitalisations et la vaccination. Il est à souligner que dans ces données, les dates des cas sont attribuées en fonction du moment réel où ils sont rapportés, ce qui peut expliquer la variation de certaines données par rapport à celles présentées dans les communiqués du bilan quotidien.

Les données ouvertes sont disponibles au https://www.donneesquebec.ca/ .

