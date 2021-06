Pandémie de la COVID-19 - Calendrier de devancement des deuxièmes doses de vaccin

QUÉBEC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a dévoilé aujourd'hui le calendrier d'ouverture de prise de rendez-vous qui permettra à la population de 18 ans et plus de devancer l'administration de la deuxième dose de vaccin.

Notons que les personnes devront s'assurer de respecter un intervalle de 8 semaines ou plus entre les deux doses.

Comme pour la première dose, l'ouverture de la modification de rendez-vous se fera en respectant l'ordre de priorité établi par groupe d'âge. Ainsi, dès le 7 juin, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront devancer leur rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin en se rendant sur la page www.quebec.ca/vaccinCOVID. Notons que c'est l'âge atteint qui sera considéré au moment de recevoir le vaccin, et non pas l'année de naissance.

7 juin : 80 ans et plus

8 juin : 75 ans et plus

9 juin : 70 ans et plus

10 juin : 65 ans et plus

11 juin : 60 ans et plus

14 juin : 55 ans et plus

15 juin : 50 ans et plus

16 juin : 45 ans et plus

17 juin : 40 ans et plus

18 juin : 35 ans et plus

21 juin : 30 ans et plus

22 juin : 25 ans et plus

23 juin : 18 ans et plus

Lors de la prise d'un nouveau rendez-vous pour devancer la deuxième dose, celui qui avait été pris lors de la première dose sera automatiquement annulé.

Ajoutons qu'il sera également possible de déplacer en ligne son rendez-vous pour obtenir la deuxième dose d'AstraZeneca

« La campagne de vaccination continue sa progression de belle façon. Nos équipes de vaccination ont fait un travail exceptionnel au cours des derniers mois. Nous continuons sur cette lancée et puisque nous recevrons de grandes quantités de vaccins dans les prochaines semaines, il sera ainsi possible de devancer son rendez-vous pour la deuxième dose. Je rappelle aux personnes qui n'ont pas encore pris leur rendez-vous pour leur première dose de procéder sans tarder. Plusieurs attendent de recevoir leur deuxième dose avec impatience et les plages horaires se rempliront rapidement. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

L'objectif est que tous les Québécois soient adéquatement vaccinés avant le 31 août prochain.

Enfin, rappelons que la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 est importante et nécessaire, car elle permet d'obtenir une réponse immunitaire plus complète et d'allonger la durée de protection.

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID

