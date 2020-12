Pandémie de la COVID-19 - Besoins hospitaliers élevés, mais capacités suffisantes pour le prochain mois

QUÉBEC, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a pris connaissance de la mise à jour des deux nouveaux rapports hebdomadaires produits cette semaine par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Selon les données colligées durant la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020, le nombre de nouveaux cas est en augmentation de 21 % par rapport à la semaine précédente, avec une hausse plus marquée à Montréal et les régions limitrophes. Tous les groupes d'âge sont concernés, mais tout particulièrement les personnes de moins de 18 ans, à 32 %. Le groupe des personnes de plus de 80 ans affiche pour sa part une plus légère hausse, avec 11 %.

En ce qui a trait aux risques d'hospitalisation, ils sont semblables aux quatre dernières semaines. Le nombre d'hospitalisations anticipées présente toutefois une hausse de 26 % par rapport à cette même période de référence.

Globalement, les projections démontrent que le nombre de lits désignés pour les patients de la COVID-19 devrait être suffisant pour le mois à venir, mais un dépassement des capacités ne peut être exclu dans certains hôpitaux. Pour Montréal et les environs, les projections indiquent un nombre élevé d'hospitalisations. Pour les autres régions, ce nombre demeure également élevé, avec un taux d'occupation des lits désignés COVID-19 à près de 60 %.

Citation :

« En raison de l'augmentation soutenue du nombre de cas au cours de la dernière semaine et des risques accrus de débordement hospitalier que cela induit, nous avons pris les bonnes décisions quant à la diminution des contacts pour la période des fêtes. On sait que les prochaines semaines seront cruciales pour traverser cette pandémie, alors il ne faut surtout pas relâcher nos efforts collectifs, même si la vaccination est imminente. Nous devons maintenir le cap pour encore plusieurs semaines, tant et aussi longtemps qu'une masse critique de personnes ne seront pas immunisées. Mais on voit la ligne d'arrivée. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Liens connexes :

Pour prendre connaissance des rapports de l'INESSS, consulter la salle de presse du site du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756