Pandémie de la COVID-19 - Augmentation des risques d'hospitalisation dans les régions hors du Grand Montréal

QUÉBEC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, souligne que, selon les nouveaux rapports hebdomadaires produits par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le nombre d'hospitalisations anticipées grimpe de 27 % par rapport à la moyenne des quatre dernières semaines.

Selon les données colligées durant la semaine du 9 au 15 novembre 2020, les projections pour l'ensemble du Québec affichent une légère hausse du nombre de cas par rapport à la semaine précédente, à hauteur de 3,7 %. Cette proportion augmente sensiblement du côté des personnes de 80 ans et plus ainsi que chez celles qui ont un profil avec forte comorbidité. Soulignons que ces deux clientèles présentent un risque accru d'hospitalisation, ce qui explique la hausse du nombre d'hospitalisations anticipées.

Les données suggèrent une augmentation des hospitalisations moins marquée que prévu du côté de Montréal et des régions adjacentes, un dépassement des capacités hospitalières n'est donc pas à prévoir dans ces régions pour les quatre prochaines semaines. Toutefois, dans les autres régions du Québec, l'augmentation des hospitalisations projetées est plus importante. Ainsi, un risque de dépassement des capacités ne peut être exclu, notamment en raison d'éclosions observées dans certains milieux de vie hébergeant des personnes âgées.

« Bien que la situation ait été assez stable au cours des dernières semaines, des risques de plus en plus élevés de dépassement des capacités hospitalières commencent à se profiler, tout particulièrement dans certaines régions hors de Montréal. Avec les Fêtes qui s'en viennent, il demeure crucial de se montrer encore plus disciplinés, et de tout faire pour protéger davantage les personnes les plus vulnérables. La situation demeure sous contrôle, mais notre marge de manœuvre s'amincit, et c'est pourquoi j'invite l'ensemble de la population à redoubler d'efforts pour les prochaines semaines. »

