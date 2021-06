Pandémie de la COVID-19 - Arrêté ministériel visant à allonger les heures d'ouverture des bars

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Avec l'accord de la Santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce l'adoption d'un arrêté ministériel visant à permettre aux bars situés dans les régions aux paliers vert et jaune de servir de l'alcool jusqu'à minuit et de fermer à deux heures. Il est à noter que les restaurants pourront aussi servir de l'alcool jusqu'à minuit.

Cette mesure entre vigueur ce soir. Soulignons que jusqu'à maintenant, ces installations devaient cesser la vente d'alcool à 23 h et que les bars devaient fermer leurs portes à minuit.

Rappelons que les exploitants des bars situés dans les régions aux paliers vert ou jaune doivent respecter certaines conditions, notamment :

distance de deux mètres entre les tables;

les clients doivent demeurer assis à leur table;

pas de danse ni de karaoké;

obligation de tenir un registre des clients.

De plus, les exploitants des bars situés dans ces régions doivent se limiter à 50 % de la capacité maximale prévue au permis d'alcool.

Rappelons également que des assouplissements concernant les bars sont entrés en vigueur le 11 juin dernier :

palier jaune : les occupants de deux résidences par table;

palier vert : les occupants de trois résidences par table ou 10 personnes de résidences différentes par table.

