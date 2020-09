Pandémie de la COVID-19 - Appel aux Québécois pouvant aider au dépistage et aux enquêtes et mise à jour des paliers d'alerte

QUÉBEC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - En raison de l'évolution des cas de COVID-19 au cours des dernières semaines, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a lancé aujourd'hui un important appel aux Québécois pouvant contribuer aux efforts de dépistage et d'enquêtes épidémiologiques.

On fait donc appel, notamment, aux personnes retraitées ou qui se sont réorientées dans un autre domaine et qui ont les compétences requises, pour proposer leur candidature sur le site www.jecontribuecovid19.gouv.qc.ca.

Par exemple, les profils identifiés pour administrer et analyser des tests de dépistage de la COVID-19 peuvent être les suivants :

audiologistes

dentistes

diététistes-nutritionnistes

hygiénistes dentaires

orthophonistes

physiothérapeutes

infirmières auxiliaires

technologistes médicaux

sage-femme

Pour réaliser des enquêtes épidémiologiques, les personnes doivent avoir des habiletés à réaliser ces enquêtes, comme des professionnels de la santé, des policiers, etc.

Rappelons qu'à la suite de travaux en collaboration avec les différents ordres professionnels dans le contexte de la pandémie, plusieurs mesures sont en place pour favoriser le retour à la profession, notamment pour les personnes retraitées.

Mise à jour des paliers d'alerte

Le ministre a annoncé que les régions de Laval et de l'Outaouais passent au palier orange.

Il a également annoncé qu'une partie de la région du Centre-du-Québec passe, pour sa part, au palier jaune.

Palier orange : rappel des mesures additionnelles

Parmi les mesures spécifiques qui doivent être respectées au palier orange, mentionnons :

maximum de 6 personnes ou de 2 familles lors de rassemblements privés;

maximum de 25 personnes lors d'activités organisées dans un lieu public (salles louées, lieux de culte, évènements festifs, etc.);

maximum de 250 personnes pour les auditoires et audiences dans un lieu public;

maximum de 6 personnes par table dans les bars et les restaurants;

fin de la vente d'alcool et de nourriture à 23 h et fermeture à minuit dans les bars;

mesures spécifiques dans les milieux de vie accueillant des personnes aînées et d'autres clientèles vulnérables;

déplacements vers d'autres régions non recommandés.

Citation :

« On demande aujourd'hui aux Québécois qui ont les profils identifiés de venir donner un coup de main pour le dépistage et les enquêtes épidémiologiques. On a besoin de vous pour augmenter notre capacité à dépister et à mener nos enquêtes afin d'identifier le plus rapidement possible les contacts des cas positifs. Toute personne qui répond à ces profils et qui souhaite participer aux efforts peut le faire sur le site Je contribue. Je remercie à l'avance tous ceux et celles qui viendront donner un coup de main aux équipes déployées partout au Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les régions de Montréal, de la Chaudière-Appalaches ainsi qu'une portion de la Capitale-Nationale demeurent au palier orange.

Les régions de l'Estrie, du Bas-Saint-Laurent et de la Montérégie, certains secteurs des Laurentides et de Lanaudière ainsi que les MRC de Charlevoix, de Charlevoix-Est et de Portneuf de la région de la Capitale-Nationale sont pour leur part toujours au palier jaune (préalerte).

La vigilance de tous quant au respect des règles et des mesures sanitaires en vigueur est donc de mise.

Rappelons que la prise de décision quant aux paliers d'alerte repose sur plusieurs indicateurs associés à trois grands critères, soit la situation épidémiologique, le contrôle de la transmission et la capacité du système de soins.

