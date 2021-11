Pandémie de la COVID-19 - Appel à la vigilance en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, a lancé aujourd'hui un appel à la prudence alors que la situation épidémiologique dans la région s'est détériorée récemment.

Alors que la situation est considérée comme plutôt stable au Québec, une hausse notable des cas et du nombre d'éclosions est observée en Estrie depuis quelques semaines. Le ministre Bonnardel a rappelé à la population l'importance de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Il a également rappelé que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avait maintenant débuté.

Il y a environ un mois, le nombre de cas quotidiens moyen était de 35. Au cours de la semaine du 14 au 20 novembre dernier, le nombre de cas quotidiens moyen a atteint 93. Les territoires présentant actuellement le plus de cas par nombre d'habitants sont les réseaux locaux de services (RLS) des Sources, du Granit et de Memphrémagog. Le taux de positivité (4,4 %) lors du dépistage est également en hausse. Les cas positifs sont majoritairement des enfants se trouvant dans le groupe d'âge des 5 à 12 ans.

Notons que la couverture vaccinale dans la population âgée de 12 ans et plus, soit 85,1 %, est légèrement moins élevée dans la région de l'Estrie, alors que le taux global de vaccination au Québec est de 91 %.

Mentionnons notamment que dans les RLS des Sources, du Haut-Saint-François et du Granit, les couvertures vaccinales pour les personnes adéquatement vaccinées, du même groupe d'âge, sont respectivement de 77,4 %, 79,5 % et 80,2 %. Il est toujours possible pour les personnes d'obtenir le vaccin, si ce n'est pas déjà fait. Chaque vaccin administré est un pas de plus pour réduire la propagation du virus et la transmission communautaire.

La Santé publique continue de suivre la situation de près et pourrait annoncer le rehaussement de certaines mesures de prévention et de contrôle si la hausse importante de nouveaux cas se poursuit, notamment en milieu scolaire.

Tests de détection rapide pour tous les élèves de la classe

Le ministre Bonnardel a également annoncé que le déploiement des tests rapides dans les écoles préscolaires et primaires, réalisés pour dépister l'ensemble des élèves de la classe lorsqu'un d'entre eux reçoit un résultat positif à la COVID-19 en centre de dépistage (CDD) à la suite d'un test PanbioMD positif, sera étendu à toute la région de l'Estrie.

Cette décision a été prise à la suite d'une recommandation des autorités de la Santé publique.

Les écoles préscolaires et primaires de la région devront appliquer dorénavant cette nouvelle mesure préventive, complémentaire aux autres mesures en vigueur. Lorsqu'une école aura la confirmation qu'un élève a été déclaré positif après un test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) réalisé en CDD, tous les élèves de sa classe, même s'ils ne présentent aucun symptôme, passeront le test PanbioMD, à moins que le consentement parental n'ait pas été obtenu.

Les tests seront réalisés pendant les heures de classe par le personnel de l'Ambulance Saint-Jean. Les directions générales des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des établissements privés et des représentants des écoles concernées ont été rencontrées à cet effet.

Il est à noter que le personnel enseignant n'est pas visé par cette mesure, étant donné le haut taux de couverture vaccinale.

Citations :

« Bien qu'au Québec, nous contrôlions la situation et que plusieurs assouplissements ont été annoncés au cours des derniers mois, il faut se rappeler que le virus circule toujours. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'assouplissement ne veut pas dire relâchement. En continuant de respecter les mesures en place, je suis persuadé qu'il est possible d'améliorer de façon considérable le bilan dans la région de l'Estrie. Ensemble, continuons d'être vigilants. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La hausse constante des cas dans la région de l'Estrie, au cours des dernières semaines, est préoccupante. Je demande à l'ensemble de mes concitoyens de demeurer prudents et de respecter les mesures en vigueur afin de mettre un frein à la propagation. Chacun doit y mettre du sien pour renverser la tendance. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures en vigueur : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Sources : Marjaurie Côté-Boileau, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756; Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la région de l'Estrie, 418 670-6413