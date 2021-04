Pandémie de la COVID-19 - Ajustements aux consignes concernant le port du masque ou du couvre-visage

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Des ajustements aux consignes pour les zones rouge et orange concernant le port obligatoire du masque ou du couvre-visage lors d'activités extérieures et intérieures de loisirs ou de sports en groupe ont été apportées aujourd'hui dans un arrêté ministériel. Ces précisions permettront d'offrir plus de flexibilité dans certaines situations précises et de palier certaines difficultés d'application qui ont été soulevées dans les derniers jours.

Ainsi, à l'intérieur comme à l'extérieur, le couvre-visage est obligatoire pour les personnes de résidences différentes qui pratiquent une activité de loisirs ou de sports ensemble pour la durée complète de l'activité, sauf :

si les personnes (de résidences différentes) ne s'approchent jamais durant toute l'activité à deux mètres les unes des autres;

à l'extérieur, quand les personnes (de résidences différentes) demeurent assises à deux mètres les unes des autres;

pour les activités de baignade ou les sports nautiques.

Le port du couvre-visage n'est pas exigé lors de la pratique d'activités de loisirs ou de sports à l'intérieur ou à l'extérieur pour les occupants d'une même résidence, auxquels peut se joindre une personne seule (avec ses enfants) et qui forment ainsi un groupe stable (comme permis dans les résidences privées pour les couples, par exemple, qui n'habitent pas ensemble).

Le port du couvre-visage demeure toutefois obligatoire en tout temps dans les salles d'entraînement (gyms) en zone orange, même si la distance de 2 mètres est respectée, y compris pour les occupants d'une même résidence.

Les enfants de moins de 10 ans et les personnes qui présentent certaines conditions médicales n'ont pas à porter de couvre-visage.

Rappelons que l'objectif du port obligatoire du masque ou du couvre-visage est de renforcer les mesures préventives afin de contrôler la transmission de la COVID-19, dans un contexte où les variants sont plus présents et plus contagieux et que les températures plus clémentes sont plus propices aux activités extérieures de loisirs ou de sports en groupe.

Même dans des situations où le port du masque ou du couvre-visage n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé de prendre toutes les précautions possibles pour limiter les risques de transmission.

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et les mesures en place : Québec.ca/coronavirus

