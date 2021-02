Pandémie de la COVID-19 - Achat de 40 000 masques N99 réutilisables de la compagnie québécoise Dorma Filtration

QUÉBEC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à l'acquisition de 40 000 appareils de protection respiratoire (APR) Dorma 99, entièrement conçus et fabriqués au Québec par l'entreprise Dorma Filtration.

Premier équipement de protection individuelle (ÉPI) de ce type approuvé par Santé Canada et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le masque N99 est réutilisable jusqu'à 50 fois en milieu médical, ce qui favorise la réduction des déchets et le développement durable au sein du réseau.

Cet achat représente un investissement de 1,8 million $ pour les 40 000 unités commandées.

Citation :

« L'achat de ces masques auprès d'une compagnie québécoise s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement de doter le réseau de la santé et des services sociaux d'une réserve provinciale en matière d'ÉPI en favorisant des fabricants québécois. Cette acquisition nous permet de soutenir un approvisionnement responsable à la fois pour l'environnement et pour l'économie québécoise. Je tiens par ailleurs à remercier mon collègue le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, pour sa collaboration avec la CNESST dans l'approbation de ce nouveau masque. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

L'entreprise qui produit ces masques, Dorma Filtration, une filiale de Dorma Lab , est située à Montréal. Elle est engagée dans la distribution et la fabrication d'ÉPI réutilisable au Canada .

