Pandémie de COVID-19 - Québec dévoile une nouvelle campagne sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

QUÉBEC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la vaccination contre la COVID-19 des enfants de 5 à 11 ans s'amorcera au cours des prochaines semaines, le gouvernement du Québec dévoile aujourd'hui une nouvelle campagne publicitaire visant à soutenir et à accompagner les parents dans leurs réflexions et leur prise de décisions.

Conscient du fait qu'il est tout à fait légitime, pour un parent, de se questionner lorsque vient le temps de prendre une décision qui concerne ses jeunes enfants, le gouvernement mise, dans le cadre de cette campagne, sur une série de publicités visant à répondre et à réconforter les parents du Québec quant à la sécurité et à l'importance de la vaccination contre la COVID-19.

En collaboration avec M. Martin Carli, cette nouvelle campagne mise sur une approche plus informative ayant pour objectif de vulgariser l'information pertinente pour les parents et de répondre à leurs principaux questionnements. Elle sera diffusée à la télévision, à la radio, sur le Web et publiée dans les médias écrits.

La première publicité produite dans le cadre de cette campagne peut être visionnée aux adresses suivantes :

SOURCE Conseil exécutif

Renseignements: Antoine Tousignant, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 643-2001, poste 4069

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/conseil-executif