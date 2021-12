Pandémie de COVID-19 - Opérations policières durant la période des Fêtes

QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce que des interventions policières accrues auront lieu partout au Québec pendant la période des Fêtes, notamment dans les restaurants et les bars.

L'objectif de ces opérations est de favoriser le respect des mesures liées au passeport vaccinal en soutenant les exploitants et les propriétaires de restaurants et de bars dans l'application de ces mesures.

Citation :

« Les prochaines semaines seront propices aux rassemblements festifs; je nous invite donc à profiter de cette période pour passer de bons moments avec nos proches et nos collègues tout en respectant les règles de santé publique. Il est important de maintenir des comportements sécuritaires durant les Fêtes, pour notre santé et pour nous sortir le plus rapidement possible de cette pandémie. Je remercie nos policiers pour leur excellent travail et souhaite à tous les Québécois un répit heureux et revigorant. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Mesures déployées durant les Fêtes, particulièrement les 9, 10 et 11 de même que les 16, 17 et 18 décembre :

Interventions policières accrues en fonction de la réalité de chacune des organisations policières dans les restaurants et les bars afin d'assurer le respect des règles liées au passeport vaccinal.

Attention particulière portée aux comportements des citoyens qui fréquentent des lieux publics où des règles sanitaires sont en vigueur.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]