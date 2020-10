Pandémie de COVID-19 - Ligue de hockey junior majeur du Québec : le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1 M$ aux Huskies de Rouyn-Noranda

QUÉBEC, le 17 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Pour soutenir la reprise des activités habituelles des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et contribuer à la relance de l'économie des régions, le gouvernement du Québec accorde une subvention de 1 million de dollars aux Huskies de Rouyn-Noranda. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette aide provient du plan global gouvernemental de soutien financier aux organismes partenaires des secteurs de l'activité physique, du loisir, du sport et du plein air. Elle est accordée dans le but de maintenir les activités des équipes de la LHJMQ malgré les défis entourant la pandémie de COVID-19, en particulier la diminution de la visibilité de la LHJMQ et de ses équipes, engendrée par les parties non présentées par les télédiffuseurs. La LHJMQ a toujours joué un rôle important dans le développement du talent sportif québécois. En ce sens, l'aide gouvernementale annoncée vient consolider le maintien de ce rôle, qui est d'assurer la croissance de notre relève au hockey.

Ce financement permettra notamment de couvrir les dépenses associées aux joueurs ainsi que les frais liés au volet administratif (personnel de soutien, installations et entretien, frais liés à la COVID-19 et frais de libération).

Citations :

« Je suis très fière d'annoncer que notre gouvernement offre un soutien à la LHJMQ. Récemment, la Ligue a fait un grand pas dans la bonne direction en prenant la décision de réglementer plus sévèrement les bagarres. Je suis heureuse que nos jeunes athlètes puissent évoluer dans un environnement sécuritaire pendant leur passage à la LHJMQ. Cela leur permettra de réaliser leur rêve de jouer à un haut niveau et même, pour certains, d'entrevoir la possibilité de jouer à un niveau supérieur. La poursuite des activités des équipes de la LHJMQ représente également un atout économique pour plusieurs régions. Je suis convaincue que cette nouvelle réjouira les amateurs de hockey de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui sont sans aucun doute très fiers de leur équipe locale. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les joueurs et pour les amateurs de hockey de la région. Ces sommes permettront aux équipes de poursuivre le développement des jeunes hockeyeurs de façon encadrée et sécuritaire. Je suis bien placé pour comprendre l'importance de ces équipes comme pôle de ralliement pour la communauté et à quel point elles sont importantes pour le rayonnement des régions partout au Québec. Le maintien des activités de la LHJMQ apportera un nouveau souffle au sport et contribuera à la relance économique de toutes les régions du Québec. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Les Huskies de Rouyn-Noranda sont très privilégiés d'obtenir une aide du gouvernement du Québec pour poursuivre leur mission sportive et sociale. Il est primordial pour notre organisation et notre groupe de propriétaires d'offrir un encadrement sportif et scolaire de première classe à nos joueurs-étudiants, tout en ayant un impact social important sur la communauté et sur le rayonnement de Rouyn-Noranda. »

Denis Pilon, membre des Huskies de Rouyn-Noranda

Faits saillants :

La mission de la LHJMQ est de faire évoluer le hockey par l'encadrement sportif et scolaire de ses joueurs de haut niveau dans un environnement sécuritaire et formateur pour les préparer à la vie adulte.

Plus de 300 étudiants-athlètes d'âge mineur font partie de la LHJMQ.

Les sommes sont accordées pour l'exercice financier 2020-2021 à chacune des douze équipes, ce qui permettra à celles-ci de maintenir leurs activités pour la saison.

