Pandémie de COVID-19 - Les citoyens des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches doivent casser cette vague

QUÉBEC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a dressé aujourd'hui le bilan de la situation dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Accompagnée du maire de la Ville de Québec, Régis Labeaume, et du maire de la Ville de Lévis, Gilles Lehouillier, elle a rappelé à la population l'importance de se ressaisir afin de contenir la propagation du virus, alors que les deux régions sont particulièrement affectées depuis plusieurs semaines et que la situation approche d'un seuil critique.

Dans la région de la Capitale-Nationale, l'augmentation des cas est considérée comme majeure depuis le 30 août dernier, et une moyenne de 150 à 200 nouveaux cas positifs s'ajoute chaque jour. Le nombre d'éclosions a doublé depuis le 2 octobre, passant d'un peu moins de 80 à plus de 161 actuellement. La Capitale-Nationale se trouve au premier rang des régions pour ce qui est du nombre de cas actifs par 100 000 habitants.

En Chaudière-Appalaches, on observe déjà quatre fois plus de cas confirmés que lors de la première vague, et cinq fois plus de décès. Par ailleurs, l'incidence cumulée des cas chez les personnes de plus de 70 ans y est plus importante que celle observée pour l'ensemble du Québec. Près d'une quarantaine d'éclosions sont présentement actives dans les milieux de travail, tandis que 13 le sont dans différents milieux de vie pour personnes âgées et vulnérables.

« Nos régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ont été relativement épargnées lors de la première vague, mais les données des dernières semaines révèlent un portrait fort inquiétant cette fois-ci. La transmission communautaire est présente dans différents milieux et il y a beaucoup de pression sur notre réseau de la santé et des services sociaux. Si nous continuons ainsi, notre système ne tiendra pas le coup. Dans certains cas, vous ne pourrez plus vous faire soigner. C'est dur comme constat, mais ce sont les faits. Je vous demande du fond du cœur de redoubler d'efforts et de prudence. Nous devons casser cette vague, c'est primordial. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En limitant ses contacts, en mettant en pratique les consignes sanitaires et en respectant les mesures en place, je suis persuadé qu'il est possible d'améliorer de façon considérable le bilan dans la région de Québec. Il faut se ressaisir, collectivement, et chaque personne se doit de contribuer aux efforts. Nous l'avons fait au printemps, nous pouvons le faire de nouveau. »

Régis Labeaume, maire de Québec

« La hausse des cas dans la région de la Chaudière-Appalaches est très préoccupante et démontre que, plus que jamais, il ne faut pas baisser la garde. Le virus circule partout dans la collectivité, et il faut mettre un frein à la propagation si on veut protéger la population, notamment les personnes plus vulnérables. Je demande à l'ensemble des citoyens de faire preuve d'une grande prudence et de penser aux conséquences de leurs actes. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Rappelons que les régions sociosanitaires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches se trouvent au palier rouge et qu'il est essentiel de respecter les mesures applicables en vigueur.

Les mesures sont en ligne au Québec.ca/zonerouge.

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus .

