Pandémie de COVID-19 : L'A.P.E.S. salue les nouvelles mesures évoquées par le gouvernement

MONTRÉAL, le 28 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Considérant la montée exponentielle du nombre de cas d'infection à la COVID-19, l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) est en accord avec les mesures additionnelles évoquées par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, aujourd'hui, afin de réduire les risques d'éventuels bris de services.

Pour l'A.P.E.S. ces mesures représentent un outil additionnel, à utiliser en ultime recours, pour maintenir la capacité de soigner les patients. Pour les départements de pharmacie, compte tenu du petit nombre de pharmaciens d'établissements au Québec, il s'agit de mesures qui peuvent faire toute la différence. L'A.P.E.S. sera attentive aux conditions d'application de ces mesures qui seront présentées par le gouvernement et appuiera les départements de pharmacie dans leur mise en œuvre.

« Il s'agit d'une question de gestion de risques dans un contexte extrême. Les départements de pharmacie continueront de faire le maximum pour limiter la contamination en milieu de travail, et s'il faut en arriver à écourter la période d'isolement de professionnels infectés pour les ramener au travail, cette approche sera appliquée avec la plus grande rigueur pour réduire les risques au minimum », a déclaré le président de l'A.P.E.S., le pharmacien François Paradis.

À propos de l'A.P.E.S.

L'A.P.E.S. est un syndicat professionnel incorporé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre S-40). Elle représente plus de 1700 pharmaciens travaillant principalement dans les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les centres hospitaliers universitaires du Québec.

