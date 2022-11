Pandémie de COVID-19 - Des gestes simples pour s'adapter aux différentes infections respiratoires

QUÉBEC, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, en compagnie du docteur Jean Longtin, a fait le point, aujourd'hui, sur la situation de la COVID-19 au Québec et sur l'augmentation de la présence des maladies respiratoires infectieuses, surtout chez les enfants.

L'évolution de la situation par rapport à la COVID-19 est considérée comme stable dans la plupart des groupes d'âge. Aussi, le nombre d'éclosions dans les milieux de vie semble se stabiliser, voire baisser en milieux de soins, même si les hospitalisations et les décès restent élevés chez les personnes âgées de 80 ans et plus. Une surveillance attentive des nouveaux variants de la COVID-19 se poursuit, notamment avec le BQ.1.1 et son incidence sur les nouveaux cas.

Les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées, dialysées ou considérées comme à risque élevé de complications de la COVID-19 sont toujours invitées à se prévaloir d'une dose de rappel, si leur dernière dose date de plus de cinq mois.

Prévention des maladies respiratoires infectieuses

La hausse des cas de maladies respiratoires infectieuses, surtout auprès des enfants et des personnes âgées, préoccupe la Santé publique, en raison du fait que la saison de la grippe ne s'est pas encore amorcée. Cette augmentation accentue la pression, ces derniers jours, sur la première ligne en santé et sur les services d'urgence. En conséquence, la Santé publique recommande d'adopter une nouvelle approche de lutte contre les maladies respiratoires. Cette approche propose des gestes protecteurs qui limitent la propagation de plusieurs de ces maladies.

Tout comme dans le cas du virus de la COVID-19, il est recommandé de profiter de la vaccination, en particulier pour la clientèle cible, pour renforcer son immunité par rapport aux virus respiratoires. Des vaccins contre la grippe et les pneumocoques sont recommandés aux personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé.

Dans tous les cas, que ce soit à cause du virus de la COVID-19 ou des autres maladies respiratoires, trois gestes sont recommandés.

Premièrement, en présence de fièvre, il faut rester à la maison, jusqu'à sa disparition.

Deuxièmement, en cas de toux, de mal de gorge ou de congestion nasale, le port du masque est recommandé, jusqu'à la disparition des symptômes.

Finalement, jusqu'à la disparition des symptômes, il faut éviter les contacts avec les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunosupprimées et celles qui ont des problèmes de santé, de même que les évènements sociaux non essentiels. Il est aussi recommandé de garder autant que possible ses distances avec les autres et de privilégier les activités à distance, comme le télétravail, quand cela est possible. Peu importe le symptôme, il faut aviser les personnes autour de nous qu'on pourrait être contagieux.

