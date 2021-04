Pandémie de COVID-19 - De nouvelles entreprises s'engagent dans la campagne de vaccination

QUÉBEC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est heureux d'annoncer que 10 nouveaux pôles de vaccination en entreprise seront prochainement déployés pour contribuer à l'augmentation de la capacité de vaccination des Québécois. Ainsi, un premier Québécois sera vacciné en entreprise dès aujourd'hui au pôle CAE, alors qu'une dizaine d'autres pôles commenceront la vaccination la semaine prochaine, comme le ministre Christian Dubé l'avait promis.

Les 10 pôles de vaccination en entreprise dévoilés aujourd'hui viennent s'ajouter aux 13 annoncés le 8 avril dernier. Les détails concernant la prise de rendez-vous seront divulgués ultérieurement. La population doit donc éviter de communiquer directement avec les entreprises à ce moment-ci.

Pour une première fois au Québec, les entreprises contribueront à une campagne de vaccination. L'objectif est de vacciner au moins 500 000 Québécois grâce à cette collaboration. Chaque pôle assurera la vaccination des employés des entreprises participantes, des employés des entreprises situées à proximité ainsi que leurs familles respectives. La population aura également accès à la vaccination dans ces pôles. Entre 15 000 et 25 000 personnes seront vaccinées dans chacun des pôles, du mois de mai au mois d'août.

Plus de 450 entreprises ont répondu à l'appel lancé par le ministre. Dans les régions où il n'y a pas de pôle de vaccination en entreprise, différents types de partenariats entre les entreprises et le réseau de la santé et des services sociaux ont été mis en place. Les entreprises des régions de l'Outaouais, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent, de la Montérégie, de Laval et de Chaudière-Appalaches se sont ainsi mobilisées pour apporter du soutien à la campagne de vaccination de leur région en offrant directement des ressources humaines et matérielles au réseau. Les détails concernant ces partenariats seront dévoilés sous peu.

Citation :

« Nous avons des semaines très importantes devant nous avec la vaccination de la population générale qui approche à grands pas. Je suis fier d'annoncer que des pôles de vaccination en entreprise supplémentaires se joindront aux efforts. Notre objectif était que les entreprises de toutes les régions du Québec puissent participer à cet effort collectif et nous l'avons atteint. Nous sommes très reconnaissants envers les entreprises québécoises qui offrent leur contribution dans le cadre de cette campagne de vaccination d'une ampleur sans précédent. Il s'agit d'une approche novatrice qui nous permettra d'accélérer la vaccination et d'augmenter notre capacité globale. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Liste des nouveaux pôles de vaccination qui s'ajoutent à la phase 1

Airbus & Partenaires @ Mirabel

Alliance métallurgique Rio Tinto Fer et Titane/ArcelorMittal ( Sorel-Tracy - Contrecoeur )

- ) Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO ( Laval )

) Hydro-Québec, Intact avec la participation de la Faculté de médecine vétérinaire de l'UdeM (Montérégie-Est)

Biscuits Leclerc - parc industriel François-Leclerc ( Saint-Augustin-de-Desmaures )

) Pôle de vaccination Saint-Michel , un partenariat de Keurig Dr Pepper Canada, le Fonds de solidarité FTQ, McKesson Canada , le Groupe Cirque du Soleil et la TOHU (Est-de-l'Île-de-Montréal)

, un partenariat de Keurig Dr Pepper Canada, le Fonds de solidarité FTQ, , le Groupe Cirque du Soleil et la TOHU (Est-de-l'Île-de-Montréal) Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale

Saputo inc. (Nord-de-l'Île-de-Montréal)

Service de vaccination à l'auto Bell Textron Canada ltée (Laurentides)

TC Transcontinental - Pôle de vaccination de Rivière-des-Prairies (Est-de-l'Île-de-Montréal)

