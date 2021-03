Pandémie de la COVID-19 - Une aide de 80 M$ pour soutenir les MRC

QUÉBEC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 80 millions de dollars sera accordée à l'ensemble des MRC et aux agglomérations exerçant des compétences de MRC afin de les aider à supporter les coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie, tout en leur permettant de réaliser des initiatives visant à améliorer ou à développer leurs outils informatiques.

En effet, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, certains défis socioéconomiques se font ressentir de manière importante dans les régions, notamment en raison des ressources technologiques parfois insuffisantes. La pandémie de COVID-19 rend particulièrement pertinente la nécessité d'appuyer les initiatives du milieu municipal sur le plan numérique. Ainsi, l'aide annoncée permettra de soutenir les MRC dans leurs efforts afin qu'elles puissent doter leurs territoires d'outils permettant entre autres d'appuyer le maintien et la création d'emplois par le télétravail.

Citation :

« Le milieu municipal a fait preuve de beaucoup de résilience depuis le début de cette pandémie et a été un allié dans notre lutte contre la propagation du virus. Aujourd'hui, je tiens d'abord à souligner les efforts déployés par tous les acteurs de ce milieu et surtout à les remercier pour leur dévouement constant. D'ailleurs, les MRC, comme les municipalités, ont su s'adapter à notre nouvelle réalité et offrir un service de qualité à leur collectivité, malgré l'accessibilité parfois difficile à des outils numériques. Elles sont des partenaires exemplaires et c'est pourquoi je suis fière que notre gouvernement soutienne à présent les MRC pour bonifier leurs ressources, tout en renforçant leur rôle de premier plan dans la vitalité économique des régions. C'est donc 80 millions de dollars qui serviront de tremplin technologique aux MRC de toutes les régions du Québec et qui permettront d'absorber certains coûts supplémentaires occasionnés par la COVID-19. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Rappelons qu'une enveloppe de 2,3 milliards de dollars a été mise à la disposition des municipalités et des organismes de transport collectif pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19. Elle a été financée à parts égales par les gouvernements du Québec et du Canada en vertu de l'Accord sur la relance sécuritaire.

en vertu de l'Accord sur la relance sécuritaire. De cette somme, 800 millions de dollars étaient destinés aux municipalités locales. Notons qu'un premier versement de 550 millions de dollars a été effectué en décembre 2020. Le second et dernier versement de 250 millions de dollars sera effectué le 31 mars prochain, dans toutes les municipalités du Québec.

Un montant additionnel avait été réservé pour les régions afin de prévoir d'éventuelles répercussions décalées ou imprévues occasionnées par la pandémie.

