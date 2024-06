TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Les associés commandités de Panache Ventures ainsi que des chefs de la direction de sociétés constituant le portefeuille de Panache Ventures se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner la réussite continue de l'entreprise en matière d'amorçage de sociétés technologiques parmi les plus novatrices au Canada.

Panache Ventures est un chef de file des fonds de capital de risque de démarrage. Exceptionnellement bien représenté d'un océan à l'autre, il possède de vastes réseaux à l'échelle du Canada et des États-Unis. Dirigé par une équipe chevronnée d'exploitants et de gestionnaires de fonds, Panache Ventures investit dans des entrepreneurs visionnaires et permet à ceux-ci de transformer leurs idées en sociétés fructueuses à forte croissance.

Annonce commanditée par CNW. Pour en savoir plus, visitez le www.newswire.ca/fr/.

SOURCE Toronto Stock Exchange

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Prashant Matta, [email protected]