Pan Pacific Hotels Group, élargissant sa présence en Amérique du Nord, s'implante à Toronto

M. Choe Peng Sum, chef de la direction du groupe, a commenté : « Nous sommes ravis d'arborer le drapeau de Pan Pacific à Toronto. Étant une marque internationale, Pan Pacific fera venir à l'hôtel non seulement ses clients d'Amérique du Nord, où nous avons quatre autres établissements, mais aussi des clients en provenance des marchés satellites de l'Asie-Pacifique, où nous avons plus de 40 propriétés, notamment en Australie et en Chine qui figurent parmi les cinq principaux marchés de touristes à destination du Canada[1]. »

Dressant le profil de Pan Pacific Toronto, Mme Maggie Zhang, vice-présidente de la société propriétaire, 2465855 Ontario Ltd., a déclaré : « L'hôtel jouit d'un patrimoine de 45 ans et ses espaces verts de 6,1 hectares contribuent à en faire aussi un complexe touristique très apprécié dans la ville. Il a reçu invariablement le prix AAA Four Diamond, plus souvent que tout autre hôtel au Canada, et a fait peau neuve cette année, grâce à des travaux de rénovation de 15 millions de dollars canadiens, qui ont vu moderniser les chambres et les aires publiques. Il est donc opportun que l'hôtel passe sous la marque Pan Pacific, qui possède également deux autres hôtels, primés AAA Four Diamond, à Vancouver et à Seattle. Qui plus est, l'hôtel est maintenant accessible aux clients Pan Pacific du monde entier, chiffrés à 15,6 millions fidèles, grâce à son programme de fidélisation multimarque DISCOVERY. »

Situé dans le nord-est de Toronto, par son air chaleureux et accueillant, Pan Pacific Toronto est un repère bien connu des résidents du quartier prestigieux où il est niché, un parc pittoresque de 6,1 hectares. Magnifiquement paisible, l'hôtel offre 409 chambres et suites aux dimensions généreuses, dont plusieurs donnent sur la verdure luxuriante qui entoure l'établissement et le paysage urbain.

Pan Pacific Toronto est non loin du cœur battant du centre-ville et à seulement 30 minutes en voiture de l'aéroport international Pearson de Toronto. Trois des plus grands centres commerciaux de la ville -- Yorkdale Mall, Scarborough Town Center et Fairview Mall -- ainsi que le Centre des sciences de l'Ontario, établissement de classe mondiale, sont à 15 minutes en voiture de l'hôtel. À moins d'une demi-heure de route de l'hôtel se trouvent le plus grand zoo et parc à thème du Canada, le Zoo de Toronto et Canada's Wonderland.

Par ailleurs, l'hôtel est connu pour ses restaurants, en particulier Katsura, l'un des restaurants japonais les plus estimé de Toronto en ayant su orchestrer un bar à sushis, des tables de cuisine teppanyaki traditionnelles et des salles de tatami privées. Le restaurant sert les meilleurs poissons et fruits de mer, préparés avec brio par ses chefs maison dans une ambiance élégante.

Chez Seasons, son restaurant qui accueille toute la journée, les clients se voient inviter à se ressourcer dans un cadre lumineux et aéré donnant sur les jardins boisés.

Pan Pacific Toronto dispose de 2 800 mètres carrés d'espaces de réunion polyvalents, dont 18 salles de réunion et une salle de bal pouvant accueillir jusqu'à 700 convives. La plupart des salles de réunion ont des fenêtres, de quoi faire entrer la lumière naturelle et ce qui en fait aussi pour beaucoup un lieu idéal. Les espaces verts se prêtent également à la tenue de divers événements.

Pour vous détendre, vous avez le choix entre une piscine extérieure chauffée, des sentiers pédestres, un court de tennis et un centre de conditionnement physique avec bain à remous.

À propos du groupe Pan Pacific Hotels

Le groupe Pan Pacific Hotels est membre d'UOL Group Limited, enregistré à Singapour, l'une des sociétés hôtelières et immobilières les mieux établies d'Asie disposant d'un portefeuille exceptionnel de biens d'investissement et de développement.

Bien qu'établi à Singapour, le groupe Pan Pacific Hotels possède et/ou gère près de 50 hôtels, complexes hôteliers et suites équipées, y compris ceux en cours de développement dans 29 villes en Asie, Océanie, Amérique du Nord et Europe.

Élu « Meilleure chaîne hôtelière régionale » par les lecteurs d'Asie-Pacifique, de 2017 à 2019, le groupe Pan Pacific Hotels comprend deux marques de renom : Pan Pacific, sa marque signature, et PARKROYAL, sa marque de luxe.

Fier de son cachet, c'est-à-dire la sincérité, le groupe Pan Pacific Hotels est manifestement connu de ses hôtes, partenaires, associés et propriétaires pour sa sincérité envers les gens et le sentiment de confiance qui soulage le stress qu'occasionne le monde complexe d'aujourd'hui.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.panpacific.com.

Pan Pacific Hotels & Resorts

Avec des hôtels, des complexes hôteliers et des suites équipées en Asie, en Océanie et en Amérique du Nord, Pan Pacific offre un havre de sécurité dans un monde en effervescence . Autant d'établissements où il y a moins de soucis à se faire car, lorsque vous séjournez chez nous, vous le faites sachant, d'une part, que nous nous occuperons de tout et, d'autre part, que c'est ici que vous retrouverez votre équilibre.

A propos de Global Hotel Alliance (GHA)

La Global Hotel Alliance, la plus grande alliance mondiale de marques hôtelières indépendantes, regroupe plus de 30 marques chapeautant plus de 550 hôtels dans 78 pays. Disposant d'une plateforme technologique mutualisée, la GHA en profite pour générer des revenus supplémentaires et faire réaliser aux marques, qui en sont membres, des économies en termes de coûts. Son programme de fidélisation multimarque primé DISCOVERY offre aux membres, chiffrés à 15 millions, des occasions exclusives de s'immerger dans la culture locale, quelle que soit leur destination de voyage. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.globalhotelalliance.com.

